Este domingo entró en vigor la prohibición de girar a la izquierda en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con José Núñez de Cáceres, como parte de la segunda etapa de la cuarta fase del plan "RD se Mueve", una iniciativa del Gabinete de Transporte que busca reducir la congestión vehicular en el Distrito Nacional

Desde las primeras horas, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y transporte Terrestre (Digesett) se colocaron en ambos lados de la Kennedy para orientar a los conductores, algunos de los cuales se enteraron este domingo de los cambios.

Los agentes colocaron conos obstruyendo lo que antes eran giros a la izquierda. Se redujo de cuatro a tres las fases del semáforo mediante la eliminación de los giros este-sur y oeste-norte.

Rutas alternas

Para los conductores que acostumbraban a girar desde el este hacia el sur de la Núñez de Cáceres, la ruta alterna es la calle Primera, luego se dobla a la izquierda en la calle Margarita y se continúa por la calle Gardenia hasta incorporarse nuevamente hacia el sur para cruzar la Kennedy.

Mientras que quienes se desplazan desde el oeste hacia el norte deberán continuar directo hasta la calle José López, girar a la derecha, luego nuevamente a la derecha en la calle Félix Mota y, desde allí, tomar la avenida Núñez de Cáceres en dirección norte para cruzar la Kennedy. También tomar el retorno de la Kennedy con Doctor Fernando Alberto Defilló.

Las rutas alternas estarán disponibles en plataformas de tráfico como Waze, para que los usuarios tengan acceso a la información en tiempo real.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/14092025-no-gire-a-la-izquierda-en-jhon-f-kennedy---joliver-brito03-9a2edadf.jpg Los agentes colocaron conos que evitan el giro a la izquierda. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/14092025-no-gire-a-la-izquierda-en-jhon-f-kennedy---joliver-brito16-d7bf8bff.jpg Conos que impiden el giro en la avenida John F. Kennedy de oeste a norte. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

El Gabinete de Transporte informó que con esa medida se reafirma su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles y eficientes, orientadas a reducir la congestión vehicular, mejorar la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más ordenada y moderna en beneficio de la ciudadanía.

De la fase IV faltan por implementar las prohibiciones de giros a la izquierda en las avenidas Abraham Lincoln con Kennedy, avenida Italia con Anacaona, Winston Churchill con 27 de Febrero y José Núñez de Cáceres con 27 de Febrero.