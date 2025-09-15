Alcaldía del DN alcanza las 3,000 mascotas esterilizadas en jornadas de bienestar animal

En la trigésima jornada de bienestar animal realizada por la Alcaldía del Distrito Nacional, decenas de mascotas fueron esterilizadas, vacunadas y desparasitadas. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó el pasado fin de semana su trigésima jornada de bienestar animal, con la que alcanzó la cifra de 3,242 perros y gatos esterilizados durante más de tres años y medio.

Esta iniciativa, impulsada por la alcaldesa Carolina Mejía, busca llevar bienestar a las familias capitaleñas, incluyendo a sus mascotas, donde tanto el cabildo como instituciones aliadas han logrado reducir la población de animales callejeros.

La jornada más reciente fue llevada a cabo en la Estación de Bomberos #3, en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y José Ortega y Gasset, con los siguientes resultados:

102 animales esterilizados

156 caninos vacunados con Hipra 7

345 perros y gatos desparasitados

372 animales vacunados contra la rabia

El operativo fue coordinado en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Fundación Quisqueya en Desarrollo (Funquide), Fundación Mi Mascota y Ghetto2Garden. Participaron cinco médicos veterinarios, dos anestesiólogos, dos personas en la vacunación y desparasitación, dos en el pre y post operatorio, y 15 voluntarios entre rescatistas y personal logístico.

Reducir impacto en enfermedades zoonóticas

La presidenta de la Fundación Quisqueya en Desarrollo (Funquide), Myriam Rodríguez Scott, explicó que el beneficio de que el animal callejero esté esterilizado, vacunado y desparasitado, conlleva a reducir también el impacto en las enfermedades zoonóticas transmisibles al humano.

Rodríguez Scott estimó que las esterilizaciones realizadas han evitado enfermedades en alrededor de un millón y medio de animales, muchos de los cuales terminan viviendo en las calles.

"La Alcaldía del Distrito Nacional no solo invierte en el bienestar de los animales de su demarcación, sino que a la vez protege la salud de sus ciudadanos", afirmó Rodríguez Scott, quien además agradeció el apoyo constante de Carolina Mejía y motivó a replicar estas acciones en otras demarcaciones del país.