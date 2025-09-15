Monorriel de Santo Domingo tendrá un trazado elevado de hasta 11 metros sobre la 27 de Febrero

En esta parte de la calle 30 de Marzo con 27 de Febrero, el monorriel tendrá su mayor altura. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), Jahel Isa, explicó que el trazado del monorriel de Santo Domingo, que unirá al Centro Olímpico con el Puente Juan Carlos, en la autopista Las Américas, contempla atravesar la avenida 27 de Febrero por la calle 30 de Marzo a una altura de unos 11 metros.

Indicó que en el trayecto de la Avenida México y desde las inmediaciones del Club San Carlos comenzará a subir por toda la 30 de Marzo, donde será ampliada la acera y entre columnas se dejarán carriles de estacionamiento.

"Cuando el monorriel llega a la 27 de Febrero ya va a estar por encima de la altura del elevado, que son unos seis metros por encima, el elevado tiene una altura de unos 5.50 metros, que es la norma de Obras Públicas, o sea, que ahí estamos como a uno once metros del nivel de piso del elevado de la 27 de Febrero", explicó.

Calle 30 de Marzo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
En la 30 de Marzo se ampliará la acera. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Luego desde ahí comienza a bajar hasta llegar al parque de la Leopoldo Navarro con San Martín y continua con la altura estándar que Obras Públicas exige, que es seis metros por encima de las calles para no entorpecer el tránsito de los camiones.

Explicó que por el puente peatonal de la avenida John F. Kennedy, se dobla a la izquierda frente a la torre Popular hasta conectar en el Centro Olímpico, donde convergen las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo.

Isa destacó que en todo el trayecto de los 10.5 kilómetros la primera fase del monorriel se construirán las columnas en los separadores o isletas centrales de las avenidas Las Américas y la México.

Sin desalojos

Jahel Isa indicó que hasta ahora no se contempla desalojo de viviendas y negocios, sin embargo, aclaró que siempre el proyecto de licitación tiene una etapa que se llama ingeniería de detalles, que en los primeros seis meses, con el contratista hay que replantear cada una de las columnas en el terreno.

"Hay cálculos estructurales de más detalles, estudios de suelo adicionales a los contemplados hasta ahora y en ese cálculo puede que surja la necesidad de alguna compra de terrenos por alguna curva o viga mejor posicionada como podría ser próximo a la avenida 27 de Febrero", preció Isa.

Explicó que hasta ahora no tienen contemplado comprar terrenos porque la ventaja que tiene el monorriel es que la estación queda flotante en el aire en columna y solo baja la escalera eléctrica y el ascensor para las personas con discapacidad y eso reduce la huella urbanística que ocupa el proyecto.

Visita técnica Isa informó que el proceso de licitación del monorriel va muy bien y el próximo jueves se hará una visita técnica con los posibles contratistas, que hasta ahora suman cuatro los que han mostrado interés en el proyecto, algunos nacionales y otros internacionales.



