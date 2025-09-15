Vecinos del sector Galá envían carta al Intrant y al ADN rechazando prohibición de giro en la Núñez

Digesett orienta a conductore para incorporarse de la Kennedy a la Núñez de Cáceres hacia el sur. ( ARCHIVO DL/JOLIVER BRITO )

Tras la entrada en vigencia de la Fase IV de la restricción de giros a la izquierda, que en esta etapa intervino la intersección de la avenida Núñez de Cáceres con John F. Kennedy, la Junta de Vecinos del sector Galá expresó este lunes su desacuerdo con las reciente medida de desvío del tránsito vehicular, asegurando que han incrementado "significativamente" los tapones en la zona.

La disposición del Gabinete de Transporte comenzó a aplicarse ayer domingo.

Los comunitarios enviaron una carta dirigida a Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en la que les expresan su "desacuerdo y preocupación".

"Estas decisiones, lejos de mejorar la movilidad urbana, han generado un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes del sector Galá, afectando el acceso a servicios básicos, la seguridad vial y el bienestar general de nuestras familias", sostiene el documento.

Aseguran que el aumento del flujo vehicular ha traído consigo contaminación ambiental, ruido excesivo y habrá un acelerado deterioro de sus vías internas, que, a su juicio, "no están diseñadas para soportar tal carga".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/rd-se-mueve-continuacion-fase-iv-e1757810877949-ca1d68d9.jpeg Intervención de la intersección avenida Núñez de Cáceres con John F. Kennedy, reduciendo de cuatro a tres las fases del semáforo mediante la eliminación de los giros Este-Sur y Oeste-Norte. (FUENTE EXTERNA)

Piden reevaluar la estrategia

Los residentes solicitan a los funcionarios que se reevalúe esta estrategia de desvío y se consideren alternativas más "equitativas y sostenibles" que no comprometan la tranquilidad y seguridad de sectores residenciales como el suyo.

Proponen, además, la apertura de un diálogo comunitario con técnicos del Intrant y representantes del Ayuntamiento del Distrito Nacional, con el fin de encontrar soluciones consensuadas que beneficien a todos los ciudadanos.

"Agradecemos su atención y quedamos a la espera de una pronta respuesta que refleje el compromiso institucional con la participación ciudadana y la planificación urbana responsable", concluye la carta.