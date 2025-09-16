Rechazo a prohibición de giros en la Kennedy con Núñez por caos vehicular en sector Galá

Conos que prohíben el giro a la izquierda en las avenidas John F. Kennedy y José Núñez de Cáceres. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Conductores y residentes en las inmediaciones de la urbanización Galá rechazaron la prohibición de los giros a la izquierda en la avenida John F. Kennedy esquina José Núñez de Cáceres porque ahora en el desvío hacia la calle Gardenia y demás, se producen largos tapones.

Para poder girar en la Kennedy en dirección este-oeste, los conductores tienen que transitar por las calles Primera, luego la Central para luego tomar la Gardenia que es la misma de Núñez de Cáceres al atravesar la Kennedy.

De igual modo, los conductores pueden doblar en la calle Yanay, tomar la Margarita e incorporarse a la Gardenia. Si se desea transitar de oeste a norte, los conductores deberán doblar a la derecha en la calle José López y luego en la Félix Mota para atravesar la Kennedy en dirección al oeste.

También puede hacer retorno en el elevado de la Doctor Fernando Defilló.

Aunque la prohibición de giro a la izquierda en la Kennedy con Núñez se inició el domingo, el lunes laborable fue caótico en las primeras horas de la mañana, reportaron residentes de Galá y conductores de la Kennedy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/15092025-no-doblar-a-la-izquierda-kennedy-con-nunez-de-caceres---luduis-tapia7-b64373de.jpg Esta es la calle Yanay por donde giran algunos de los vehículos para incorporarse a la Núñez y en se estacionan minibuses, lo que complica la situación. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/15092025-no-doblar-a-la-izquierda-kennedy-con-nunez-de-caceres---luduis-tapia1-5dc9e5ce.jpg Los agentes de la Digesett orientan a los conductores. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/15092025-no-doblar-a-la-izquierda-kennedy-con-nunez-de-caceres---luduis-tapia9-1f6ffb47.jpg Uno de los afectados por la medida habla a Diario Libre. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/15092025-no-doblar-a-la-izquierda-kennedy-con-nunez-de-caceres---luduis-tapia13-f2a617d3.jpg Las medida se inicio este domingo 14 de septiembre. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Críticas a la medida

Algunos choferes no se habían enterado de la prohibición e intentaron doblar a la izquierda como era costumbre, pero los agentes de la Digesett se lo prohibieron. De inmediato comenzaban las expresiones: "Esto es un tollo", "mira el lío que ha hecho esta gente".

Residentes en la calle Yanay, que conecta con la John F. Kennedy, dijeron desconocer si esa estrecha calle era parte de las vías para transitar por la Núñez y que de ser así se formaría un caos debido a que algunas personas se parquean en ambos lados de la vía.

Juan Bisonó explicó que el problema se agrava porque unas guagüitas del transporte público ocupan parte de la vía al estacionarse en el lugar a la espera de que los llamen del kilómetro 9.

Lucrecia Reyes manifestó que fue caótico el tránsito por la calle Gardenia y que ahora es peor porque el tapón de la Kennedy lo han trasladado al interior del sector Galá.

"Esto es un disparate, esta gente no sabe qué hacer, están empeorando la situación".

Un frutero que tiene años vendiendo en la zona dijo que no nota mucha diferencia con otros días.



Mientras que Enemencio Figueroa dijo que hay que darle tiempo a la medida, porque este lunes fue el primer día de labores.

Andy Cabrera expresó que faltó más información a los conductores y aseguró que la medida tomadas por las autoridades, lejos de resolver un problema, lo agravará.