Fue reportado en redes sociales que una de las columnas de la extensión de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, en Los Alcarrizos, presenta fallas, al punto de que el material de concreto se desprende con solo tocarlo con las manos, dejando ver algunas varillas.

El problema, según la denuncia, es en la base de la columna.

Para corroborar esta denuncia, que no especificaba el lugar exacto donde se encontraba la estructura, un equipo de Diario Libre realizó un recorrido este martes verificando cada columna de la referida línea, que aún está en construcción, hasta encontrar la mencionada en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, próxima a la estación que llevará por nombre: 27 de Febrero.

Al llegar al lugar, no fue posible constatar las condiciones de la columna, ya que estaba totalmente cubierta con madera y láminas de zinc, lo que impedía la visibilidad desde el exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/whatsapp-image-2025-09-16-at-55531-pm-7b74944c.jpeg El área estaba resguardada por agentes policiales. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/whatsapp-image-2025-09-16-at-55531-pm-1-aeb927c5.jpeg Columna del metro de Los Alcarrizos que presenta desprendimiento de (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Custodiada por policías

Además, el área estaba resguardada por agentes policiales, quienes evitaban que se tomaran fotografías hacia el interior de la construcción, así como que se acercaran demasiado a la estructura.

La obra

La Línea 2-C del Metro de Santo Domingo es una extensión de este sistema de transporte que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, con una longitud de 7.3 kilómetros.

Las cinco estaciones que tendrá fueron nombradas en honor a figuras destacadas de la cultura y el deporte dominicano: Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio); Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental); 27 de Febrero (kilómetro 13); Freddy Gatón Arce (kilómetro 14) y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos).

El pasado tres de septiembre el presidente Luis Abinader realizó un recorrido durante una prueba dinámica de la Línea 2-C del Metro, la cual calificó como "satisfactoria, al igual que las pruebas anteriores".

Esto se hizo luego de que expertos advirtieran que la obra presentaba signos de deterioro. Uno de ellos fue el ingeniero Jesús Manuel Fernández Mañón, inspector de corrosión certificado en Estados Unidos, quien señaló que en varias zonas del viaducto se observan varillas en proceso de oxidación y mineral calcita en el concreto, señales iniciales de degradación.

"Lo que estamos viendo es carbonatación del cemento. El agua ya está penetrando la estructura, y si no se sella a tiempo, la corrosión terminará comprometiendo el acero y la vida útil de la obra", explicó Fernández Mañón durante el recorrido de un equipo del programa El Informe con Alicia Ortega junto a especialistas en corrosión y estructuras.

No hay versión oficial

Hasta el momento, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) no ha ofrecido una explicación oficial sobre la denuncia del problema en la columna.