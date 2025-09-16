Centros educativos, comercios y residencias marcan rutas alternas en giros de Kennedy con Núñez

Letrero ubicado en la esquina de las calles Central y Gardenias, que indica el camino hacia la avenida Núñez de Cáceres. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Las intersecciones de la avenida John F. Kennedy con la Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, cambiaron su dinámica de tránsito tras la entrada en vigor de la prohibición de giros a la izquierda, como parte del plan de movilidad "RD se mueve", implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

En torno a estas rutas, sus alrededores están marcados por la presencia de comercios, residencias y hasta centros educativos que acompañan a conductores y peatones en los desvíos que ya son obligatorios.

Un equipo de Diario Libre recorrió las rutas alternas que serán la nueva trayectoria de esta cuarta fase para no girar a la izquierda en las siguientes direcciones:

Del Este hacia el Sur: giro desde la Kennedy Este hacia la Núñez de Cáceres Sur

Desde el Oeste hacia el Norte: giro desde la Kennedy Oeste hacia la Núñez de Cáceres Norte

¿Qué rodea estos lugares?

En el caso de los conductores que van desde la Kennedy Este hacia la Núñez Sur, el desvío inicia en la calle 1ra. Allí, la vía está flanqueada por la ferretería MC, una cafetería, construcción de edificaciones y la escuela hogar Prof. Mercedes Amiama Blandino. Luego, al tomar la calle Central, aparecen casas y edificios residenciales junto a un colmado. Más adelante, en la calle Gardenia, predominan viviendas, el restaurante Provocón 4to y otra parte de las instalaciones de la ferretería MC.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/calle-central-f7d5ef0e.jpg Entorno de la calle 1ra. casi esquina calle Central, una de las rutas alternas para incorporarse a la avenida Núñez de Cáceres. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Quienes se trasladen desde la Kennedy Oeste hacia la Núñez Norte deben continuar hasta la calle José López, girar a la derecha y luego hacerlo nuevamente en la Félix Mota. El entorno de este recorrido combina comercios y otros servicios.

En la Kennedy, antes de llegar a José López, se ubica la estación Pedro Francisco Bonó de la Línea 2 del Metro, además de una estación de gasolina, un Burger King, el Mundo del Juguete, tiendas Corripio y locales de equipos electrónicos.

En la calle José López aparecen entidades privadas como la Dominican Watchman National y dealers de vehículos. Al girar en la Félix Mota, el panorama cambia hacia otros negocios:

El centro educativo Creciendo

Un colmado

Bancas de loterías

Un jardín preescolar

Una tienda de equipos electrónicos

Un concesionario de vehículos

Finalmente, al reincorporarse nuevamente a la Núñez de Cáceres, en el entorno se encuentra el banco Popular y una tienda de equipos electrónicos.

Cabe destacar, que en las rutas alternas se observa la presencia de vehículos parqueados en los alrededores de las calles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/dg-82162ddc.jpg Agente de laDigesett en la inntersección Kennedy con Núnez orientando a los conductores. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Propósito de la medida

A pesar de los desacuerdos entre juntas de vecinos, peatones, chóferes del transporte público y otros que transitan diariamente por las avenidas, esta medida impuesta por el Intrant busca reducir de cuatro a tres las fases del semáforo, mediante la eliminación de los dos giros conflictivos.

En tanto, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y transporte Terrestre (Digesett) se mantienen en ambos lados de la Kennedy para orientar a los conductores.

De acuerdo con la institución, con estos ajustes, se espera disminuir la congestión y los tiempos de espera en la señalización, además de mejorar la seguridad de los conductores y peatones que transitan por el área.