Accidentes
Intrant inaugura unidades de atención sicológico y legal para víctimas de accidentes de tránsito

Brindará atención médica y psicológica de manera gratuita a accidentados

Las nuevas instalaciones de la unidad. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Con la finalidad de apoyar a las personas víctimas de accidentes automovilísticos, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dejó en funcionamiento, en su sede, las unidades de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito (Uavist) y de Atención Médica Doctor Cruz Jiminián.

El nuevo servicio ofrecerá apoyo psicológico con atención inmediata y orientación emocional, así como orientación legal gratuita, disponible al llamar al *462, opción 2, para guiar en procesos judiciales. También brindará orientación médica y referimientos para facilitar el acceso rápido a centros de salud, según la gravedad de cada caso.

El director del Intrant, Milton Morrison, informó que las nuevas unidades ofrecen respuestas oportunas, justas y estratégicas para mejorar la atención a las víctimas de accidentes y a sus familiares, evitando de esa manera la revictimización.

Destacó que se brindará asistencia clara y sin burocracia, garantizando servicios gratuitos y equitativos para todas las familias. Al mismo tiempo, se contribuirá a visibilizar la problemática de la violencia vial y a promover una cultura de respeto a las normas de tránsito.

(DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
Morrison con Edgar de Jesús Batista, director de la Ogtic (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
Participantes en el acto de inicio de la unidades. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
La minsitra de Interior, Faride raful (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
Otra unidad

En el caso de la Unidad Médica Doctor Cruz Jiminián, se ofrecerá atención complementaria, como estabilización de pacientes y referimiento de casos complejos, así como medicamentos gratuitos para empleados del Intrant, consultas para el control de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, un área de vacunación y una sala de lactancia.

Tanto la Unidad de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito (Uavist) como la Unidad de Atención Médica Doctor Cruz Jiminián estarán funcionando en un local habilitado para esos fines, ubicado en el ala izquierda de la sede del Intrant.

Morrison expresó que ambas unidades son una muestra del compromiso de la entidad que dirige con quienes más lo necesitan: las víctimas de accidentes y sus familias. "No podemos quedarnos indiferentes ante la magnitud de este problema, y estas acciones son una respuesta firme y responsable por parte del Estado dominicano", afirmó.

Durante el acto de apertura de las unidades, Morrison firmó un convenio de colaboración con la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) para promover y fortalecer este tipo de unidades de atención integral a las víctimas. Por parte de la FICVI firmó su presidenta, la mexicana Alma Chávez Guth.

  • En el acto estuvieron presentes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, el doctor Antonio Cruz Jiminián, el director de la Policia, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta y el director Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar de Jesús Batista, entre otros.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 