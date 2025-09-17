El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este miércoles la entrega de una flotilla de camiones destinados a apoyar a las alcaldías y distritos municipales en la recogida de desechos sólidos, especialmente en zonas de alta afluencia turística.

La actividad contó con la participación de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), cuyos representantes destacaron la importancia de la iniciativa.

El presidente de Fedodim, Lioncito José Sencilie, afirmó que se trata de un hecho histórico, pues "por primera vez un ministro de Turismo apoya de manera directa a los territorios que componen el turismo".

La entrega inició con 38 unidades y tendrá una segunda etapa con otros 38 camiones para los alcaldes que no fueron incluidos en esta ocasión.

El presidente de Fedomu y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, valoró el gesto como un respaldo directo a la municipalidad y un aporte a la sostenibilidad del turismo. Subrayó que los vehículos serán útiles en momentos de gran flujo de visitantes.

En su intervención, el ministro Collado resaltó que el turismo dominicano vive el mejor año de su historia, con la proyección de recibir 11.5 millones de visitantes en 2025. Informó, además, que junto a la Presidencia y el Sistema 9-1-1 se gestiona la entrega de camiones de bomberos para reforzar la seguridad en los polos turísticos.

El funcionario destacó el trabajo conjunto con las alcaldías y subrayó que el fortalecimiento de los servicios municipales es clave para garantizar la sostenibilidad y mantener el liderazgo de República Dominicana como principal destino turístico de la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/17092025-el-ministro-de-turismo-david-collado-entrega-camiones-recolectores-de-basura---luduis-tapia9-27cbe001.jpg Camiones entregados por el ministro a diferentes alcades. (LUDUIS TAPIA)

Municipios y distritos municipales

Entre los municipios favorecidos figuran Barahona, Samaná, Constanza, Las Terrenas, Jarabacoa y Puerto Plata.

En los distritos municipales están incluidos Boca Chica, Río San Juan, La Caleta, La Otra Banda, Miches, Los Quemados, Los Patos, Las Galeras, así como Verón, Punta Cana y Cumayasa, entre otros.