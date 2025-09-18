¿Quién fue Francisca García Reyes, a quien le dedicaron una calle en el Distrito Nacional?

Señal que indica el nombre de la calle: Licenciada Francisca García Reyes en La Arboleda, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó este jueves la designación de la calle La Arboleda, en el sector Renacimiento, con el nombre de la licenciada Francisca García Reyes, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus aportes a la sociedad dominicana.

La decisión se adoptó mediante la Ordenanza 6-2025, tras una solicitud presentada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (Icpard) y el Ministerio de la Mujer, con el respaldo de la Comisión de Cultura del cabildo.

La licenciada Francisca García Reyes. (FUENTE EXTERNA)

Reconocida profesional

García Reyes fue una reconocida profesional que desempeñó importantes responsabilidades en el ámbito corporativo y en el servicio público, especialmente durante los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer. En 2016 recibió la Medalla al Mérito Póstumo, mediante el Decreto Presidencial 32-16, como reconocimiento a su trayectoria ciudadana y profesional.

Con esta medida, el Ayuntamiento del Distrito Nacional dispuso la rotulación correspondiente y remitió la ordenanza al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), para fines administrativos y de señalización.

La designación busca preservar la memoria de Francisca García Reyes y rendir tributo a una mujer que dejó una huella significativa tanto en la vida pública como en la privada, integrando su nombre al patrimonio urbano de la capital como símbolo de liderazgo, compromiso y servicio a la nación.

