Concejo de regidores suspende a colega del PRM preso en EE. UU. acusado de narcotráfico

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó este jueves la suspensión provisional del edil Edickson Herrera Silvestre (Yeyea), del PRM, por ausencias injustificadas. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó una resolución que suspende, de manera provisional, al concejal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Edickson Herrera Silvestre (Yeyea), detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

La totalidad de los regidores presentes en la sesión ordinaria de este jueves aprobó la resolución que se fundamenta en la ausencia del edil por más de tres meses, lo que viola la Ley 176-07.

En uno de los considerandos se establece que se aprueba la suspensión debido a que el regidor ha estado ausente de manera injustificada de las sesiones y comisiones de trabajo del Concejo durante más de tres meses consecutivos.

Los regidores también aprobaron convocar al suplente Wilkins Martínez para la próxima sesión ordinaria o extraordinaria, con la finalidad de que ocupe la vacante del regidor suspendido.

El regidor se entregó

El regidor Edickson Herrera se entregó en mayo pasado a las autoridades judiciales de Estados Unidos que lo requerían por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desde entonces su curul ha estado vacía a la espera de una decisión de la justicia estadounidense. La Ley 176-07 establece que en esos casos el sustituto asume el puesto.