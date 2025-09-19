Al menos seis vehículos fueron remolcados este viernes en la calle Espíritu Santo por grúas de Parquéa-T RD, debido a que estaban estacionados en lugares prohibidos por las autoridades.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) supervisaban el operativo en el que cuatro grúas trasladaron los automóviles al Centro de Retención Vehicular 27 de Febrero, ubicado entre las avenidas Winston Churchill y Defilló.

Algunos propietarios reaccionaron sorprendidos al ver sus vehículos en las grúas y alegaron que en el lugar no hay señalización que indique la prohibición. "Mire, yo me estacioné ahí porque, si usted ve, no hay ningún letrero que diga que no me podía parquear aquí", dijo indignado un conductor.

Supervisores de la Digesett (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) El remolque de los vehiculos fue en horas de la mañana (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) Las Gruas son de Parqua-T RD (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) El operativo solo se aplicó a los estacionados en un lado de la vía. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Prohibido, pero sin letreros

Tras una publicación de Diario Libre sobre el caos vehicular en esa estrecha y corta vía, la Digesett prohibió el estacionamiento en el lado derecho de norte a sur. Durante varios días colocaron agentes en el lugar para impedir los parqueos, pero una vez se ausentaron, el desorden volvió.

En la calle funcionan varias industrias y talleres, cuyos empleados suelen estacionarse en paralelo, lo que limita la circulación. Es una vía de doble sentido y alto tránsito que conecta con la calle Central, la Buenaventura Freites y la avenida John F. Kennedy.

Por cada vehículo remolcado por Parquéa-T RD su propietario tiene que pagar RD$5,000 de multa, RD$1,000 por la fiscalización de la Digesett y RD$4,000 por el costo operativo de traslado del vehículo en grúa y la custodia del mismo.