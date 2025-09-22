Más de 700 jóvenes han sido graduados en tecnología y carreras técnicas en Centro Futuro del DN

La Alcaldesa Carolina Mejía durante una actividad en el Centro Futuro. ( FUENTE EXTERNA )

Desde octubre de 2024, más de 700 jóvenes se han certificado en el Centro Futuro, una dependencia de la Alcaldía del Distrito Nacional que ofrece capacitación técnico-profesional gratuita en el sector Cristo Rey, así lo informó este lunes la alcaldesa Carolina Mejía a través de una nota de prensa.

"De los graduados ya una parte ha conseguido empleos, mientras que otros han iniciado sus propios emprendimientos, incluso, algunos se han preparado para ser facilitadores en las materias que se especializaron", reveló Mejía en un artículo de su autoría, titulado "El futuro para replicar en Cristo Rey".

En su escrito, la alcaldes valoró la amplitud y diversidad en la oferta curricular del centro, donde se puede aprender desde inteligencia artificial y deportes electrónicos, hasta administración de proyectos, costura, peluquería, electricidad e inglés.

"Este lugar, que por años ha cargado con el estigma de la marginación y la falta de opciones, hoy muestra otra cara: la de la esperanza que nace en el Centro Futuro, un espacio creado para acompañar a nuestra juventud con herramientas concretas e innovadoras para avanzar", señaló.

"El mensaje es claro: todos los talentos cuentan, todas las vocaciones merecen espacio. El valor no está en una disciplina específica, sino en cada joven y en su capacidad de desarrollarse", destacó.

Al describir sobre el impacto del centro, Mejía resaltó que "en Cristo Rey ya comprobamos que se puede. Ahora el desafío es hacerlo posible para todos".

Las 250 becas

La semana pasada, la alcaldesa anunció 250 becas de Google para que jóvenes se preparen en el programa Google Skill Boost, que incluyen el acceso a laboratorios interactivos, rutas de aprendizaje y la consola real de Google Cloud.

Mejía recordó que esto forma parte de una alianza entre la Alcaldía, Infotep, Inaguja, el Instituto Cincinnatus, Dominicans in the United States of America (DUSA), la Fundación Altice, el Mescyt y un conjunto de aliados del sector privado.

Consideró erróneo mirar la educación como un gasto, ya que se trata de una inversión estratégica en la que cada peso para preparar a los jóvenes se traduce en seguridad, productividad, innovación y dignidad: "un aula abierta hoy son oportunidades mañana. Un joven formado hoy es un ciudadano que mañana aporta al desarrollo de todos", señaló.

Asimismo, enfatizó que los jóvenes necesitan oportunidades y que es un reto replicar Centro Futuro en cada demarcación, ya que, "el país está lleno de jóvenes talentosos esperando una oportunidad para contribuir al progreso".

"Si seguimos confiando en nuestra juventud y les damos las herramientas para medirse en cualquier escenario, ese futuro mejor no se quedará en Cristo Rey: llegará a cada rincón de nuestra patria", expresó. Asimismo, subrayó que, "lo que nos toca, es asegurar que cada joven tenga acceso a los conocimientos, a la tecnología y a la motivación para desplegar todo su talento".