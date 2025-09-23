Comunitarios denuncian estado intransitable de carretera en localidad de Santiago

Así se encuentra la carretera que conecta la comunidad la Finca de Áciba con La Barranquita, en Santiago, la cual lleva más de 50 años sin ser reparada, según denuncian sus residentes ( FUENTE EXTERNA )

Residentes en la comunidad la Finca de Áciba, en el distrito municipal de Hato del Yaque, denunciaron este martes el deplorable estado de la carretera que los comunica con el sector La Barranquita, en la provincia Santiago de los Caballeros.

La vía, de unos tres kilómetros de longitud, lleva más de 50 años en condiciones intransitables, según denunció José Luis Almánzar, presidente de la junta de vecinos de la Finca de Áciba.

"Dos generaciones han pasado exigiendo esta obra y lo único que recibimos son promesas", señaló.

Consecuencias

El dirigente comunitario sostiene que la falta de una vía adecuada afecta la calidad de vida de las familias.

Indicó que han tenido que recurrir en varias ocasiones a protestas y hasta a peregrinaciones hacia Santo Domingo cargando una cruz, en busca de sensibilizar a las autoridades para que se ejecuten los trabajos de reparación.

Según denuncia, la carretera empeoró la noche de ayer lunes 22 de septiembre, tras las lluvias caídas en la zona, lo que volvió aún más difícil el acceso por la carretera.

Los comunitarios piden al Gobierno Central que incluyan la obra en los planes de infraestructura.