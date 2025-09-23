El tránsito por las avenidas República de Colombia y Monumental es cada vez más caótico por la cantidad de vehículos que confluyen sin una regulación semafórica que facilite el desplazamiento sin obstrucción.

En esta intersección, el semáforo cambia a verde en dirección norte sur, pero al mismo tiempo permite el giro a la izquierda por lo que se impone que uno de los dos vehículos ceda el paso. Con frecuencia se detiene el tránsito por esa causa, lo que ocasiona largos tapones.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) son enviados al lugar para viabilizar la circulación, pero en otras ocasiones no están y se forma un nudo vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---problemas-de-circulacion-en-av-monumental-y-av-rep-de-colombia---matias-boncosky08-cf56e846.jpg El semáforo indica paso a vías contrarias. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---problemas-de-circulacion-en-av-monumental-y-av-rep-de-colombia---matias-boncosky04-b4dc903b.jpg Estos vehículos del transporte generan tapones. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---problemas-de-circulacion-en-av-monumental-y-av-rep-de-colombia---matias-boncosky09-e5c98a51.jpg El lugar es caótico desde hace tiempo, pero se agrava con el paso del tiempo. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---problemas-de-circulacion-en-av-monumental-y-av-rep-de-colombia---matias-boncosky07-94a1c904.jpg Vehículos se entrecruzan. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---problemas-de-circulacion-en-av-monumental-y-av-rep-de-colombia---matias-boncosky01-0afc727f.jpg No hay espacio para peatones. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Te puede interesar Obras en la República de Colombia continúan mientras crecen preocupaciones por el Jardín Botánico

Un problema que se complica

Otra situación que agrava el problema es la reducción de los carriles a la derecha de sur a norte con giros al este que tiene muros New Jersey que protegen el área de ampliación y limitan la circulación.

También frente al hospital municipal Jacinto Ignacio Mañón, se estacionan carros del concho y minibuses que congestionan el tránsito. Las autoridades tienen previsto cambiar el sistema semafórico para hacer más segura la intersección.

Usuarios de las vías se preguntan por qué las autoridades colocan semáforos que generan caos al entrecruzarse los vehículos permitidos por la luz verde.



