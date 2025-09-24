×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Bomberos
Bomberos

"Bomberos en Familia 2025" llena de alegría el parque Iberoamérica

Niños disfrutan del tradicional baño de manguera en fiesta de los bomberos por el Día de Las Mercedes

    Expandir imagen
    Bomberos en Familia 2025" llena de alegría el parque Iberoamérica
    La actividad incluyó música, charlas educativas, exhibición de camiones, minicompetencia y juegos infantiles. (FUENTE EXTERNA)

    El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional celebró el Día de Las Mercedes con la actividad denominada "Bomberos en Familia 2025", en la que hubo música, charlas educativas, exhibición de camiones, minicompetencias y juegos infantiles, entre otras. 

    Las actividades fueron realizadas durante todo el día en las instalaciones del Parque Iberoamérica.

    • El momento más esperado por los niños se llevó a cabo a las 2:00 de la tarde con el baño de manguera.

    Cientos de niños participaron de las actividades acompañados de sus padres. El parque se convirtió en un lugar de diversión para niños y adultos que también disfrutaron de concursos y otros atractivos. 

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    • Varios camiones lanzaron agua para que padres e hijos compartieran un baño que sirve para combatir el calor de manera divertida.

    El general José Luis Frómeta Herasme, intendente del Cuerpo de Bomberos del DN, extendió la invitación al público general para esta actividad gratuita recreativa y educativa, la cual se realizó con el apoyo de la alcaldesa Carolina Mejía.

    Misa en iglesia Las Mercedes

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    La agenda por el día de la patrona de los bomberos inició con el izamiento de la bandera nacional en el Cuartel General ubicado en la avenida Mella a las 8:00 de la mañana. Luego, las autoridades del organismo de socorro participaron en una misa en la iglesia Las Mercedes a la que acudió la alcaldesa Carolina Mejía y el intendente de los Bomberos, general Frómeta Herasme.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.