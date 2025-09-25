Defensa Civil se prepara ante el paso de onda tropical y llama a la población a mantenerse atenta

Representantes de la Defensa Civil en La Romana durante la reunión de coordinación en la que se trazaron medidas preventivas ante el paso de una onda tropical

La Defensa Civil de La Romana informó que sostuvo una reunión de coordinación con miras a fortalecer las medidas preventivas ante el paso de una onda tropical y en atención a la alerta verde emitida por las autoridades competentes.

Durante el encuentro se trazaron acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, reforzando los protocolos de respuesta y articulando esfuerzos interinstitucionales.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro, a fin de reducir riesgos y preservar vidas.

Sobre la tormenta

Las autoridades meteorológicas informaron la tarde de este miércoles que se formó en el Atlántico la tormenta tropical Humberto, la cual actualmente se encuentra a 775 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores y posee vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noroeste a 17 km/h.

Humberto es la octava tormenta en la temporada ciclónica del 2025. Tiene potencial de convertirse en huracán, posiblemente incluso en huracán mayor.

Datos del Centro de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, en inglés) y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señalan que se desplaza al oeste y noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

Se prevé un cambio de trayectoria en los próximos días, disminuyendo gradualmente su velocidad de traslación.