Carolina Mejía exhorta a la ciudadanía a mantener limpias las calles y a prevenir inundaciones

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante la reunión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

La Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, exhortó esta tarde a la ciudadanía a contribuir para evitar inundaciones en las calles dejando la basura en sus casas.

Al encabezar una reunión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, en la sede de los bomberos, Mejía recibió un informe de los diferentes organismos y direcciones que conforman el comité.

Hasta el momento, no se han registrado incidentes mayores que lamentar en el Distrito Nacional y se destacó que todas las direcciones involucradas tienen asignadas responsabilidades específicas para actuar de manera coordinada en los distintos sectores de la ciudad.

La alcaldesa explicó que desde ayer se encuentran en sesión permanente y se comenzó a trabajar en la prevención como limpieza de registros e imbornales que han evitado un impacto mayor de inundaciones por las lluvias.

Colaboración ciudadana

"Pedirles a nuestros munícipes que, por favor, no saquen las bolsas con basura hasta que pase la onda tropical, eso nos complica la labor preventiva que hacemos de limpieza porque se tapan las parrillas del debido drenaje.

Además, instó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares , en la medida de lo posible, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Alcaldía y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Durante la rueda de prensa se informó que se coordina con los Comedores Económicos del Estado para llevar raciones alimenticias a las zonas vulnerables de la ciudad como el barrio Las 800, los platanitos entre otros.