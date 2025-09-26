Comité de prevención del Distrito Nacional entra en sesión permanente por lluvias intensas

Vista de una de las calles del Distrito Nacional inundada debido a las fuertes lluvias registradas desde la mañana de este viernes. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Tras las declaratorias de alerta para el Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía activó este viernes y dejó en sesión permanente al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

De acuerdo con una nota de prensa, la medida busca mantener comunicación permanente entre todas las instituciones que forman parte del organismo, con el objetivo de prevenir situaciones y dar respuestas inmediatas ante problemas que puedan presentarse producto de las lluvias provocadas por una onda tropical con alto potencial ciclónico.

La alcaldesa afirmó que lo primordial es garantizar la integridad de los ciudadanos, tomando las medidas pertinentes ante cualquier situación producto de las lluvias. "Estamos en sesión permanente para coordinar eficazmente las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los residentes del Distrito Nacional", señaló.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a través de los organismos oficiales.

"En las últimas horas se han intensificado los esfuerzos preventivos, duplicando la frecuencia de las labores habituales durante las lluvias.

Las brigadas operativas del cabildo, conformadas por personal, equipos, camiones succionadores y otros vehículos, han estado limpiando filtrantes, imbornales y contenes en varios puntos críticos, entre otras medidas que están listas para ser ejecutadas si las condiciones lo requieren", señala el comunicado.

El comité está conformado además por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Obras Públicas, Salud Pública, Policía Municipal, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Defensa Civil, e Indomet, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Cruz Roja, Edesur, entre otras.

Trabajos preventivos

La Alcaldía también informó que continúa reforzando los trabajos preventivos de limpieza de filtrantes, imbornales y cuneteos, para mantener limpios los contenes, calles y aceras, y así mitigar los efectos de las lluvias.

El comunicado resalta que los operativos se han intensificado en puntos críticos de la capital, utilizando camiones succionadores en avenidas principales como Caonabo, Independencia, 27 de Febrero, George Washington, Abraham Lincoln y Winston Churchill, con el objetivo de garantizar un drenaje pluvial eficiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/whatsapp-image-2025-09-26-at-112128-am-d8751318.jpeg Camión succionador de la Alcaldía del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Semáforo pluvial

Además, el cabildo recordó que hace meses inició un plan piloto de semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, ubicados en entornos como el Club Paraíso, el Club Los Prados, el V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, el entorno de Teleantillas, entre otros.

Informe del Indomet

La mañana de este viernes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la masa de aire que cubre al territorio nacional se mantiene con bastante humedad e inestabilidad por la incidencia de una vaguada.

En tal sentido, se registrarán aumentos nubosos, aguaceros dispersos moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en varias demarcaciones.