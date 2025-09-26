Una vaguada y una onda tropical anegaron calles y avenidas del Gran Santo Domingo desde las primeras horas de este viernes, lo que motivó a las autoridades a cerrar calles para evitar situaciones de peligro.

Aunque no han se reportaron pérdidas humanas ni grandes daños materiales, las autoridades se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad y para ello se activaron los distintos comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres de las alcaldías del Gran Santo Domingo.

Avenidas como la Gregorio Luperón, 27 de Febrero, San Martín, Expreso Quinto Centenario, Abraham. Lincoln, Winston Churchill, John F. Kennedy, Independencia, Autopista Duarte y otras del Distrito Nacional estaban anegadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado11-1315c8be.jpg Avenida Gregorio Luperón anegada. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado16-39baaafb.jpg Dos personas en una motocicleta atraviesan un charco en la capital. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado39-ad153981.jpg Avenida Charles de Gaulle, próximo a la coronel Fernández Domínguez, antigua Autopista de San Isidro en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado37-6d22c60e.jpg Avenida Expreso Quinto Centenario, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La situación causó largos tapones que se extendían por varios kilómetros, lo que afectó el desplazamiento de vehículos. En Santo Domingo Este también se formaron grandes charcos en la avenida Charles de Gaulle, San Vicente de Paúl, Carretera de Mendoza, carretera Mella y otras importantes vías.

En Santo Domingo Este se dispuso de más de 300 agentes de la Policía Municipal junto a brigadas que trabajan en la limpieza de imbornales, filtrantes, podas de árboles, así como colaboradores de otras áreas apostados en distintos puntos críticos del municipio.

Las brigadas de respuestas estuvieron trabajando en los sectores y puntos críticos ubicados en las avenidas, España, Faro a Colón, Charles de Gaulle, Prolongación Venezuela, La Pista, y en los sectores, Villa Duarte, Maquiteria, Brisas del Este, Los Mina, Los Trinitarios, El Almirante, Marginal de Las Américas, Alma Rosa I, entre otros.

En Santo Domingo Norte se pudo constatar que las lluvias pusieron en evidencia el mal estado de las calles de ese municipio, donde los charcos se convirtieron en una molestia para conductores y transeúntes.

Particularmente, al descender por la avenida Mirador Norte se llega a un punto crítico, donde la vía suele quedar anegada, dificultando la circulación vehicular y exponiendo a los ciudadanos a riesgos de accidentes y daños en sus vehículos, el problema se repite cada vez que llueve.

En el Distrito Nacional

En el Distrito Nacional la alcaldesa, Carolina Mejía, exhortó a la ciudadanía a contribuir para evitar inundaciones en las calles dejando la basura en sus casas hasta que cesen los efectos de la vaguada y la onda tropical.

Al encabezar una reunión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, en la sede de los bomberos, Mejía recibió un informe de los diferentes organismos y direcciones que conforman el comité.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado67-4a648a5b.jpg Inundación en la autopista Las Américas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado43-29acd243.jpg Algunos vehículos tuvieron fallas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado42-8d47ede6.jpg Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado29-8d10bb43.jpg Avenida San Martín debajo del puente del Quinto Centenario, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/26092025-onda-tropical-sto-dgo-este---dare-collado57-b92b8de9.jpg Avenida Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Hasta ahora no ha ocurrido ningún hecho que lamentar y dijo que todas las direcciones tienen responsabilidades puntuales para cumplir los diversos sectores de la ciudad

"Pedirles a nuestros munícipes que, por favor, no saquen las bolsas con basura hasta que pase la onda tropical, eso nos complica la labor preventiva que hacemos de limpieza porque se tapan las parrillas del debido drenaje.