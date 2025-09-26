Autoridades de El Seibo acuerdan mantener albergues habilitados ante posibles emergencias

El director interino de la Defensa Civil, Carlos de la Rosa, encabeza la rueda de prensa junto a representantes del Comité de Mitigación y Respuesta de El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de la provincia El Seibo informaron este viernes que se encuentran preparadas y en sesión permanente para dar respuesta inmediata en caso de presentarse emergencias a causa de la vaguada y la onda tropical que actualmente afectan al territorio nacional.

El director interino de la Defensa Civil, Carlos de la Rosa, explicó a Diario Libre que sostuvo una reunión con el Comité de Mitigación y Respuesta de la provincia, encabezado por la gobernadora Magaly Tabar de Goico y el alcalde municipal, Leo Francis Zorrilla Ramos, junto a otras instituciones de socorro y seguridad, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y de asistencia.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron mantener brigadas y equipos de rescate en alerta, habilitar albergues en caso de ser necesarios y establecer mecanismos de comunicación permanente para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

De la Rosa indicó que, hasta el momento, en la provincia de El Seibo no se han registrado incidentes relacionados con las lluvias, pero destacó que en caso de que algunas familias deban ser aisladas por inundaciones, se procederá a trasladarlas de manera preventiva a zonas seguras.

Asimismo, llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales de los organismos de socorro y a no cruzar calles inundadas, ríos, arroyos ni cañadas, con el fin de evitar hechos lamentables.

El clima seguirá dominado por vaguada

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones atmosféricas seguirán dominadas por una vaguada , por lo que se espera la continuación de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país durante las próximas horas.

De acuerdo con el organismo, la activa onda tropical se desplazó hacia el oeste y actualmente se ubica sobre Haití, generando un amplio campo nuboso y lluvias.