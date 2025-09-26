Suspenden temporalmente servicio del Teleférico de Santo Domingo por condiciones climáticas

La Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo permanecerá fuera de servicio temporalmente debido a las condiciones climáticas, lo cual han provocado que varias provincias sean declaradas en alerta roja. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este viernes que la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que opera entre las estaciones Gualey y Charles de Gaulle (T1-T4), se encuentra temporalmente fuera de servicio, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan el área.

La Opret señaló que la suspensión responde a los efectos de una onda tropical activa y una vaguada, que han generado intensas lluvias y ráfagas de viento en varias zonas del país. Indicaron que el servicio será restablecido una vez las condiciones climáticas se normalicen.

Provincias en alerta roja por fuertes lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este viernes en la mañana una alerta roja para cinco provincias, debido al alto riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Las provincias bajo este nivel de alerta son:

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

San José de Ocoa

Azua

Medidas preventivas

Ante la situación meteorológica, el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que la jornada laboral en todas las instituciones del Estado ubicadas en las provincias en alerta roja, finalice este viernes a las 12:00 del mediodía como medida de precaución.

De igual forma, el Ministerio de Trabajo hizo un llamado a los empleadores y trabajadores del sector privado a flexibilizar las jornadas laborales y posponer actividades comerciales no esenciales en las provincias afectadas.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este fenómeno climático.