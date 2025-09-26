×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MOPC
MOPC

Obras Públicas cierra de manera preventiva el túnel de Las Américas por efecto de vaguada

El propósito de esta decisión es resguardar la seguridad de los conductores y peatones de incidentes causados por las lluvias

    Expandir imagen
    Obras Públicas cierra de manera preventiva el túnel de Las Américas por efecto de vaguada
    El MOPC, en coordinación con la DIGESETT, ha dispuesto rutas alternas y desvíos en la zona debido al cierre provisional del túnel de la avenida Las Américas. (DARE COLLADO)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que, como medida preventiva se ha dispuesto el cierre provisional del túnel de la avenida Las Américas debido a las intensas precipitaciones que afectan al Gran Santo Domingo, provincia declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a consecuencia de una vaguada.

    Esta decisión tiene como propósito resguardar la seguridad de los conductores y peatones, evitando incidentes derivados de la acumulación de agua en la infraestructura.

    Rutas alternas

    El MOPC, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ha dispuesto rutas alternas y desvíos en la zona para garantizar la movilidad y minimizar los contratiempos en la circulación.

    El túnel será reabierto tan pronto las condiciones climáticas permitan una operación segura. Mientras tanto, el Ministerio se mantiene en monitoreo permanente con brigadas en el terreno.

    El MOPC exhorta a los conductores a circular con prudencia, atender las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.