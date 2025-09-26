De las seis estaciones que conformarán la nueva línea 3 del Teleférico de Santo Domingo Oeste, que se extenderá en un primer tramo desde el kilómetro 9 de la Autopista Duarte hasta Pintura y en un segundo desde Pintura hasta Quita Sueño de Haina, en la primera estación se observa el mayor avance de los trabajos.

Aquí ya fue instalada la cabina electromecánica y el sistema que moverá el cable. No obstante, en las cinco restantes los niveles de construcción varían, desde el cercado del área hasta la preparación del terreno.

Además de la parte mecánica, en la estación 1, ubicada junto a la parada María Montez del Metro de Santo Domingo, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde se une el teleférico con la línea 2 del Metro, también están avanzadas las estructuras de concreto y ya fue hincado el primer pilote para el rodaje del sistema de transporte aéreo.

La segunda estación estará ubicada en la calle Central esquina San Martín de Porres, en el sector de Buenos Aires. En este lugar el área está delimitada y trabajan en el envarillado de las columnas.

En la tercera estación, en la Prolongación 27 de Febrero, próximo a la calle Isabel Aguiar, empezarán a instalar la parte electromecánica entre octubre y noviembre, según explicó Jhael Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025-linea-3-del-teleferico---neal-cruz-12-906601e7.jpg Estación Buenos Aires, calle Central esquina San Martín de Porres. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025-linea-3-del-teleferico---neal-cruz-17-54d7eaa9.jpg Aquí se construirá la estación 4, en el residencial Santo Domingo, calle 5. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/26062025-teleferico-de-santo-domingo-oeste-10-bcb161ac.jpg Espacio hablitado para la estación 3, en Pintura. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025-linea-3-del-teleferico---neal-cruz-18-2d5ca6b4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025-linea-3-del-teleferico---neal-cruz-22-4dee35a9.jpg Estación 6, en Quita Sueño, Haina. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025-linea-3-del-teleferico---neal-cruz-1-e283da19.jpg Estación 1, kilómetro 9, autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Vamos a comenzar a armar en octubre-noviembre la estación de Pintura, vamos a comenzar a construir, ya estamos en obra, pero a esta estación llegaría como en octubre-noviembre, la parte electromecánica", dijo Isa. Aseguró que en diciembre de 2026 operará el primer tramo.

El segundo tramo

En el segundo tramo, que abarca desde Pintura hasta Quita Sueño, la cuarta estación estará en la calle 5 del Residencial Santo Domingo. Aquí ya fue cubierta con aluzín el área que será intervenida en un espacio donde funciona un club deportivo y cultural, pero es poco lo que se ha hecho.

La quinta estación estará ubicada en la calle 19, esquina calle Isabelita, en El Café de Herrera. Aquí se acondiciona el terreno, pero no se ha iniciado el trabajo de construcción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/25092025-linea-3-del-teleferico---neal-cruz-14-a043b3d8.jpg Estación 5, calle 19 esquina Isabelita, en El Café de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

La sexta y última estación quedará al cruzar el río Haina, en Quita Sueño, próximo al puente de la carretera Sánchez y del peaje. Aquí hay equipos trabajando, pero, como informa Jhael Isa, hay que hacer una labor de acondicionamiento del terreno.

"Lo que pasa es que esa estación está en un terreno muy malo, así que vamos a tener que usar unos pilotes con revestimiento de acero —como los que se usan para construir puentes— para asegurar bien los cimientos. Pero ya tenemos listo ese revestimiento", dijo el funcionario .

La inversión Se estima que el costo total de la obra rondaría los 250,000,000 de dólares, que a la tasa actual, serían más de 14 mil millones de pesos y beneficiaría a unas 400,000 personas que viven en zonas marginadas de Santo Domingo Oeste y en la región sur, según los estudios realizados.