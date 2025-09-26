Cientos de usuarios permanecen resguardados dentro de estaciones del Metro de Santo Domingo como Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y Centro de los Héroes, debido a que al concluir sus recorridos no han podido salir a las calles por las intensas lluvias que afectan al país.

El panorama es de incertidumbre: mientras algunos optan por esperar bajo techo, otros debaten si intentar llegar al trabajo o devolverse a casa. La falta de transporte público, los altos precios de los servicios de Uber y el tránsito paralizado complican aún más la situación.

"Yo salí a trabajar, pero me voy a devolver, el tránsito está caótico, los ubers están abusando, te cobran 500 por llevarte de una esquina a la otra", relató María Peña, usuaria del metro.

Otra pasajera consultada por Diario Libre opinó que las autoridades debieron suspender las labores para evitar riesgos mayores en medio de las condiciones climáticas adversas.

Gran Santo Domingo y otras cuatro provincias en alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes en alerta roja al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, por las lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento generadas por la combinación de una activa onda tropical y una vaguada en altura.

El organismo advirtió que en estas provincias existe un riesgo inminente de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones urbanas repentinas. Además, nueve provincias permanecen en alerta amarilla, entre ellas María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís y La Romana, mientras que otras cuatro se encuentran en verde.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y acatar las orientaciones de los organismos de socorro.