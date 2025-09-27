Vaguada deja 4,990 desplazados y 996 viviendas afectadas; COE mantiene 19 provincias bajo alerta

Un carro circula por una calle inundada en el sector Altos de Cansino, en el municipio Santo Domingo Este, la tarde del viernes 26 de septiembre del 2025. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Las lluvias provocadas por una vaguada y los efectos indirectos del potencial ciclón tropical #9 han generado un panorama de emergencia en República Dominicana, según el Informe de Situación No. 03 emitido al mediodía de este sábado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Las constantes lluvias de este viernes dejaron 996 viviendas afectadas, 4,990 personas desplazadas, así como daños en infraestructuras en varias provincias del país.

Debido a que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por el alto contenido de humedad, el COE mantiene 11 provincias en alerta amarilla y 8 en alerta verde por riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Provincias en alerta

Alerta amarilla: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, San Juan, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona y Azua.

Alerta verde: Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, Independencia, Duarte, Santiago y María Trinidad Sánchez.

Infraestructura y servicios afectados

El informe detalla que tres carreteras, tres puentes y 19 comunidades permanecen incomunicadas. Además, se reporta un albergue activo con 26 personas alojadas.

En el sector hidráulico, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que 44 acueductos fueron afectados, de los cuales 42 están fuera de servicio total y 2 parcialmente, impactando a 675,275 usuarios. En Santo Domingo, los sistemas Isa Mana y Duey 1 afectan a más de 404,000 habitantes.

Incidentes reportados

La Defensa Civil reportó múltiples incidentes en distintas provincias:

Azua : Desbordamiento del río Yaque del Sur dejó incomunicadas a 325 familias en Las Yayas.

Santo Domingo Este : Colapso de una pared destruyó dos viviendas y desplazó a cinco personas.

San Juan : Comunidades como Sabana Alta y Guananico quedaron temporalmente incomunicadas por la crecida del río San Juan.

Barahona : Caída de árboles y colapso de paredes afectaron viviendas en Palito Seco y Villa Central.

Monseñor Nouel : Se reportó el levantamiento de un cadáver tras intento fallido de cruzar el río Yuna.

San Cristóbal: Deslizamiento de tierra en Cambita Garabito dificulta el tránsito en la carretera Cambita–Los Cacaos.

Condiciones meteorológicas

El boletín meteorológico de este sábado del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) establece que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por el alto contenido de humedad que cubre nuestra masa de aire. Se prevé un ambiente muy inestable asociado a los efectos indirectos del potencial ciclón tropical #9 que continuará alejándose de nuestra área de pronósticos.

De acuerdo a las imágenes de satélite y radar meteorológico se observar nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar nublados, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, Peravia, Azua, San Cristóbal y Barahona, entre otras cercanas.

En la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y el viento de componente sur/suroeste, favorecerán las formaciones nubosas con aguaceros que podrían ser fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, en especial sobre las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.

Acciones institucionales

El COE informó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, Obras Públicas, Comedores Económicos, Plan Social y ayuntamientos locales se mantienen activos en labores de respuesta, limpieza y asistencia. En Verón Punta Cana se activó el centro de operaciones distrital y se ejecutan acciones preventivas.

Mientras que la Policía Turística (Politur) mantiene vigilancia en complejos hoteleros y coordina medidas de emergencia en zonas turísticas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortan a la población a abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto volumen y evitar el uso de balnearios en zonas bajo alerta.

El COE reiteró a la ciudadanía seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, evitar cruzar ríos y cañadas, y mantenerse en contacto con las autoridades ante cualquier eventualidad.

También se recomienda precaución a los conductores por la reducción de visibilidad y a residentes en zonas vulnerables por posibles crecidas repentinas.