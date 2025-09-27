Lluvias dejan 44 acueductos fuera de servicio y más de 675 mil personas sin agua potable

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado (Caasd) reportó que los sistemas Isa Mana y Duey 1 fueron afectados, dejando sin agua potable a aproximadamente 404,978 habitantes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las intensas lluvias provocadas este viernes por una vaguada y los efectos indirectos del potencial ciclón tropical #9 han afectado considerablemente el sistema de abastecimiento de agua potable en República Dominicana.

Según el Informe de Situación No. 03 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitido este sábado, 44 acueductos quedaron fuera de servicio, afectando a más de 675,000 usuarios en distintas provincias del país.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que 42 de los acueductos están completamente fuera de servicio, mientras que otros dos operan de forma parcial.

Las interrupciones se deben al aumento del caudal de los ríos, la turbiedad del agua y daños en infraestructuras hidráulicas.

En el Gran Santo Domingo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado (Caasd) reportó que los sistemas Isa Mana y Duey 1 fueron afectados, dejando sin servicio a aproximadamente 404,978 habitantes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Trabajos de reparación

Las autoridades indicaron que se están realizando evaluaciones técnicas y trabajos de reparación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

De los 243 acueductos operativos en el país, el 18 % se encuentra fuera de servicio total o parcial, mientras que el 82 % continúa funcionando con normalidad.

El COE mantiene 19 provincias bajo alerta —11 en nivel amarillo y 8 en verde— por riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

En tal sentido, exhortan a la población a tomar precauciones, evitar el uso de balnearios y mantenerse en contacto con los organismos de emergencia.