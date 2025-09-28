Refidomsa entrega alimentos a familias afectadas por las lluvias en Azua

Más de 300 hogares de Puerto Viejo recibieron raciones básicas por parte de Refidomsa en una jornada encabezada por su fundación. ( FUENTE EXTERNA. )

Más de 300 familias del distrito municipal Puerto Viejo, en Los Negros, provincia Azua, recibieron raciones de alimentos de primera necesidad entregadas por la Fundación Refidomsa, como parte de un operativo de asistencia a comunidades afectadas por las recientes lluvias.

La jornada se desarrolló en los sectores Los Tabiques, El Caño y El Medio (calle segunda), donde la institución distribuyó alimentos a familias que enfrentan dificultades tras las precipitaciones.

El operativo estuvo encabezado por la directora de la Fundación Refidomsa, Sabrina Andújar, junto a su equipo integrado por Sanya González, coordinadora de Comunicaciones, e Ileana Ortiz, coordinadora administrativa, en representación de Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa.

Durante la entrega también participaron el síndico municipal, Yhoani Beltré; la senadora de Azua, Lía Díaz; la presidenta de la junta de vecinos, Belta Díaz, y la líder comunitaria Paula Matos, quienes expresaron su agradecimiento por el respaldo a las familias más impactadas por las lluvias.

Mensaje de Pereyra

En un mensaje enviado a la comunidad, Pereyra destacó la importancia de acompañar a las familias en momentos de dificultad. "Refidomsa no solo refina combustibles, también lleva esperanza a nuestra gente. A través de nuestra Fundación seguiremos apoyando a las comunidades que más lo necesiten", manifestó.

De su lado, Andújar afirmó que la Fundación mantiene el compromiso de trabajar de manera cercana con los sectores más vulnerables. "Cada acción solidaria representa un alivio y una oportunidad de esperanza para las familias", señaló.

Asimismo, informó que, por instrucciones de Pereyra, se realiza un levantamiento detallado sobre la situación de las familias afectadas en la zona, con el propósito de organizar una segunda jornada de apoyo que permita atender de manera más integral sus necesidades.

Con esta iniciativa, Refidomsa y su Fundación ratificaron su rol en materia de responsabilidad social, subrayando que su labor va más allá de la energía e incluye la solidaridad y el acompañamiento a las comunidades.