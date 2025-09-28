Solo tres provincias en alerta y normalización tras vaguada

La vaguada ocasionó la suspensión de labores, desplazamiento de personas y daños a obras públicas. ( DARE COLLADO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la alerta verde para 9 provincias y dejó solo al Distrito Nacional, Santiago, Dajabón y Duarte bajo esta advertencia.

En esas localidades todavía hay riesgo de que ocurran crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

El boletín de las 11:00 de la mañana evidencia una normalización en todo el territorio nacional después del paso de una vaguada que desbordó ríos, aisló comunidades y provocó la movilización de miles de personas.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informa que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche habrá aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento intermitentes en localidades de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, Espaillat y La Vega.

En la mañana del domingo se reportaron chubascos aislados y de corta duración en poblados de La Romana, El Seibo, Peravia y La Altagracia.

La vaguada que afectó el territorio nacional ocasionó que 5,615 personas fueran desplazadas de su vivienda, de las que 26 fueron llevadas a albergues oficiales.

Fueron afectadas 1,021 viviendas, tres carreteras y tres puentes. Dos viviendas fueron destruidas y 21 comunidades estaban incomunicadas.

En el municipio Imbert, en Puerto Plata, un ventarrón desprendió hojas de zinc de los techos de 25 viviendas, derribó letreros y postes y cables del tendido eléctrico.

En el Cercado, provincia San Juan, se desbordó el río Vallejuelo y dejó sin acceso a los pueblos Derrumbadero y Barista.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) indicó que 48 acueductos todavía están fuera de servicio y uno funciona parcialmente, dejando sin el servicio a 491,445 personas.