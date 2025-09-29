Eliminan a medias prohibición de giros en la intersección de la Kennedy con Núñez de Cáceres

Retiran conos de los giros hacia la izquierda en la John F. Kennedy hacia la avenida Núñez de Cáceres. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La restricción de giros a la izquierda en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y José Núñez de Cáceres, implementada desde el 14 de septiembre como parte del plan de movilidad "RD se Mueve", ha sido eliminada de manera parcial, generando confusión entre conductores.

Un equipo de Diario Libre constató que fueron retirados los conos y el letrero que impedían el giro en el carril desde el este hacia el oeste para girar hacia el sur, y que incluso el semáforo mantiene habilitada la señalización para ese movimiento. Sin embargo, la prohibición sigue vigente en sentido desde el carril oeste-este hacia el norte, donde los conos permanecen bloqueando el paso.

El cambio, que buscaba reducir los congestionamientos en uno de los cruces más transitados de Santo Domingo, ha terminado aplicándose a medias. Conductores aseguran que la falta de agentes de tránsito en el lugar aumenta la confusión, pues cada carril presenta condiciones diferentes: un giro está permitido y el otro sigue restringido.

La prohibición de giros fue puesta en marcha el pasado 14 de septiembre, eliminando las vueltas a la izquierda tanto en dirección este–sur como oeste–norte. Las autoridades explicaron entonces que con esta medida se buscaba reducir los tiempos de espera y agilizar el flujo en hora pico.

Te puede interesar Vecinos del sector Galá envían carta al Intrant y al ADN rechazando prohibición de giro en la Núñez

Usuarios piden aclaración

La aplicación parcial ha motivado críticas de usuarios y observadores del tránsito, que reclaman a las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aclarar si la disposición se levantó solo en un tramo o si se trata de un error en la señalización.

Leer más Intrant ha prohibido 14 giros a la izquierda de 38 giros que ha anunciado en el Distrito Nacional