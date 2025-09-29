El Gobierno inaugurará la próxima semana el paso a desnivel de Pintura

El paso a desnivel de la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar es tipo trinchera. ( FUENTE EXTERNA )

El paso a desnivel que el gobierno construye en la intercepción de las avenidas Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, zona conocida como Pintura, será inaugurado la próxima semana.

El anuncio de su apertura y puesta en ejecución fue comunicado la tarde de este lunes por el presidente de la República, Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa, realizada hoy en Santiago.

No obstante, el gobernante no especificó el día exacto en que entregará la obra. El paso a desnivel sobre Pintura ha sido calificado por la gestión de Abinader como "una de las obras de infraestructura vial más importantes en ejecución en Santo Domingo".

Está ubicada en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.

El paso a desnivel que se construye es tipo trinchera, que es una infraestructura vial inferior (un túnel bajo nivel) que permite que una vía de tránsito pase por debajo de otra, utilizando una excavación en el terreno y carriles que fluyen en los bajos de una estructura elevada. La obra tiene 480 metros de extensión.

Supervisó la obra hace pocos días

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/paso-a-desnivel-pintura-abinader-supervisa-9c44f79a.jpg El presidente Luis Abinader durante una visita de inspección en el paso a desnivel que se construye en Pintura. (FUENTE EXTERNA)

El jueves 18 de este mes, el jefe de Estado comunicó, a través de su cuenta de X, que había acudido a la obra para supervisarla. Le acompañó el ministro de Obras Pública, Eduardo Estrella.

"Esta noche me detuve en la construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar para supervisar personalmente los avances de esta importante obra. Seguimos trabajando, intensamente, para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad de los dominicanos", dijo.

Luego la Presidencia de la República indicó que la construcción de ese paso a desnivel "forma parte del conjunto de proyectos de infraestructura financiados gracias a los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) con el Estado Dominicano, lo que ha permitido destinar fondos adicionales a iniciativas estratégicas para mejorar la conectividad en Santo Domingo y otras zonas del país".

Reducción de tapones

También dijo que la obra tendrá un impacto directo en la reducción de los congestionamientos en una de las intersecciones más transitadas de la capital, beneficiando a miles de conductores y ciudadanos que diariamente transitan por este punto. Estima en más de 300 mil las personas impactadas.