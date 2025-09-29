En medio del dolor e indignación, sepultan a Yostín, el niño raptado y abusado en Los Mina

Familiares, amigos y comunitarios acudieron al camposanto a darle el último adiós al niño, que era querido por toda la comunidad del barrio Puerto Rico de Los Mina. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

En medio de un profundo dolor e indignación, fueron sepultados la tarde de este lunes los restos del niño Yostín Peralta, de 10 años, quien fue asesinado luego de ser raptado en el barrio Puerto Rico de Los Mina y presuntamente abusado sexualmente.

Yostín, quien tenía una condición especial y estaba próximo a cumplir 11 años el próximo 23 de octubre, fue enterrado en el cementerio San Vicente de Paúl, ubicado en el mismo sector en Los Mina.

Familiares, amigos y comunitarios acudieron al camposanto a darle el último adiós al niño, que era querido por toda la comunidad.

"Ese niño era querido por todos nosotros aquí en la comunidad. Estamos destrozados, pero a la vez sentimos rabia e impotencia", dijo Melida Pérez, quien conocía a Yostín desde su nacimiento. Pérez, quien con rostro afligido, contó que no ha podido dormir desde que supo de la tragedia.

"Yo tengo dos días que no duermo desde que sucedió esta tragedia, nada más pensando en mis nietos", expresó.

De su lado, el presidente de la Junta de Vecinos de Los Mina, Rafael Green, pidió que todo el peso de la ley sea aplicado para presunto asesino y violador.

"Yo sé que la justicia divina hará su trabajo. Solo le pido a la terrenal que haga su trabajo y que caiga todo el peso de ley", manifestó Green.

El helado: el engaño que usó señalado violador

Por el crimen fue arrestado José Antonio Glass, un exconvicto, quien según las versiones engañó a Yostín Peralta con un helado para raptarlo el sábado y luego abusar de él y asesinarlo.

El cuerpo del menor fue encontrado la tarde del domingo en una zona boscosa del sector Los Pinos de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

Antonio Glass había cumplido 15 de sus 57 años de prisión por abusar sexualmente en 2009 de un menor de 15 años, según informó la Policía.

De acuerdo con el informe policial, cerca de las 9 de la noche, casi tres horas después del secuestro y tras presuntamente consumar el crimen, Glass regresó al sector y se acercó a la esquina próxima a la vivienda del niño, como si nada hubiera ocurrido.

El informe de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional señaló que el menor presentaba traumas en el cuello.

La Policía Científica recolectó la bola de baloncesto con la que jugaba el niño, un pantalón rojo, unas chancletas negras, un bolígrafo y unos pantaloncillos multicolor.

Mañana le conocerán medida de coedición

El conocimiento de la solicitud de medida de coerción a Glass está pautado para este martes, a las nueve de la mañana en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.