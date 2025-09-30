La restricción de giro a la izquierda en la avenida John F. Kennedy y José Núñez de Cáceres fue eliminada de manera provisional hasta que las autoridades se pongan de acuerdo sobre la solución a los tapones que se producen en calles del sector La Yagüita.

Una fuente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que la apertura del Hogar Escuela Profesora Mercedes Amiama, en la calle Primera, ha tenido un impacto negativo en la ruta que se diseñó.

Este lunes no estaban los conos colocados hace 16 días que prohibían el giro a la izquierda y el semáforo indicaba la vieja ruta. También fue retirado el letrero que indicaba el no giro a la izquierda y tampoco había agentes, lo que creó confusión entre conductores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/29092025-presentacion-de-proyectos-de-movilidad-intrant-afd-10-477c1b0e.jpg El colegio que alegadamente es causa de tapones. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/29092025-presentacion-de-proyectos-de-movilidad-intrant-afd-12-0628b8e5.jpg Elías Acosta, presidente de la Junta de Vecinos de La Yaguita de los Jardines del Norte. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

En el lado contrario, de oeste a este con giro hacia el norte de la Núñez, se mantiene la prohibición con los conos y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett)

"Ese colegio tiene 700 alumnos y cuando los padres van a llevar y buscar a los hijos se forman tapones, pero estamos buscando una solución", dijo la fuente. Explicó que el colegio comenzó a operar después que se había decidido la nueva ruta.

La ruta alterna implicaba que al transitar de este a oeste para incorporarse al sur de la José Núñez de Cáceres los conductores debían girar en la calle Primera, luego a la izquierda en la calle central, para bajar por la Gardenia.

La versión de los vecinos

Elías Acosta, presidente de la Junta de Vecinos de La Yagüita de los Jardines del Norte, negó que el colegio haya generado tapones y aclaró que desde hace mucho tiempo que el interior del sector se tapona porque muchos conductores, para evitar el tapón de la Kennedy con Núñez, entran por las calles internas.

Dijo que si fuera como dicen las autoridades después de las cuatro de la tarde, cuando el colegio está cerrado no se siguieran formando los tapones. "Ven a las cinco de la tarde, que el colegio esta cerrado, para que tu veas tapones, eso no es por el colegio", dijo el dirigente comunitario.

Aseguró que las autoridades han improvisado y no consultaron con la junta de vecinos para tomar la medida. El dirigente comunitario planteó que, para mejorar el tránsito en la zona, lo que se debe hacer es establecer de una vía la calle Primera, en dirección sur-norte, la Central de dos vías hasta la Primera y la Espíritu Santo de una vía desde la Kennedy hasta la Central.

Como parte del Plan de Movilidad "RD se Mueve", las autoridades prohibieron los giros a la izquierda en algunas intersecciones de las avenidas Lope de Vega, Tiradentes, Pedro Livio Cedeño, John F. Kennedy, Núñez de Cáceres, entre otras, como forma de mejorar la movilidad en el Distrito Nacional.