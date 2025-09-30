Falla técnica en estación 4 obliga a detener por varias horas el teleférico de Santiago

El teleférico de Santiago retomó sus operaciones tras una falla técnica en la estación 4, ubicada en La Yagüita del Pastor, este 30 de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Teleférico de Santiago sufrió una interrupción en sus operaciones durante la mañana de este martes, justo al momento de iniciar su puesta en marcha.

Según explicó Julio José Ramírez, encargado de operaciones del sistema de transporte, durante los preparativos matutinos se detectó un problema técnico en la estación 4, ubicada en La Yagüita del Pastor.

"Se desconfiguró un parámetro técnico en la estación 4", dijo Ramírez.

Medidas de seguridad

Como parte del protocolo, el sistema fue detenido temporalmente mientras se aplicaban los procedimientos de seguridad y corrección correspondientes.

Ramírez indicó que la situación fue resuelta alrededor de las 8:00 de la mañana, momento en el que el servicio fue restablecido con normalidad.

Durante el tiempo en que no operó el teleférico se activó automáticamente el protocolo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), que garantiza el servicio terrestre entre las estaciones para evitar que los usuarios queden sin una alternativa de transporte.