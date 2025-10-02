Más de 15,000 mujeres aspiran a ingresar a la Policía Nacional, revela Faride Raful

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, habla durante el lanzamiento de policías auxiliares en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que más de 15,000 mujeres jóvenes han solicitado ser miembro de la Policía Nacional, por lo que entiende, eso significa que el proceso de transformación de la institución es más inclusivo.

Explicó que el llamado era para 2,000 plazas, que iniciaría con una nueva promoción, y aplicaron 6,000 jóvenes sin contar con las 15,000 féminas.

Dijo que en lo que va de año más de 1,300 jóvenes se han formado en la escuela de policías auxiliares para trabajar en los parques, en las calles y en todo lugar que se necesite la presencia de una autoridad para asistir a los ciudadanos.

Transformación e inclusión

"Eso quiere decir que estamos transformando lo que es la Policía. Porque quiere decir que estamos siendo más inclusivos, más participativos y que estamos asumiendo con honestidad el trabajo de esa reforma policial que tanto ha anhelado nuestro señor presidente, que se empeña tanto en trabajar con un equipo de hombres y mujeres que vamos a seguir acompañándolo hasta lograrlo", expreso Raful.

Al participar en un acto de lanzamiento de policías auxiliares en la Parada de la Cultura, en la autopista Las Américas, que organizó la Alcaldía de Santo Domingo Este, la funcionaria dijo que muchos hombres y mujeres dignos, trabajadores y educados laboran cada día para garantizar la seguridad ciudadana.

"Con esto no gana solamente el presidente ni el gobierno, gana el país porque un país más seguro nos garantiza absolutamente a todos. Garantiza más turismo, más desarrollo, más oportunidad de empleo, más seguridad, más espacios para poder hacer nuestros ocios sanos, jugar básquetbol, hacer ballet, hacer pintura pública. Eso es seguridad y eso es lo que nosotros queremos lograr".

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que más agentes implica mayor presencia y seguridad en las calles. Estimó que hay que iluminar más las calles, seguir haciendo las mesas de seguridad en el territorio para que la gente vaya y sea escuchada por las autoridades y dijo, que eso es un rol que tiene el Ministerio de Interior y Policía.