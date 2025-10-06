El pasaje integrado costará RD$35 y permitirá transbordos por hasta 45 minutos

El pasaje cubrirá una ruta completa con posibilidad de combinar distintos medios de transporte, como la Omsa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, y el vicepresidente ejecutivo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Onésimo González, informaron este lunes que el nuevo Sistema Integrado de Transporte Público, que comenzará a operar en diciembre, tendrá un costo único de 35 pesos por viaje y permitirá realizar varios transbordos dentro de un mismo trayecto durante un periodo de entre 30 y 45 minutos.

De acuerdo con González, el pasaje cubrirá una ruta completa con posibilidad de combinar distintos medios de transporte —metro, Omsa, teleférico o corredores— sin pagar adicionales, siempre que los transbordos se realicen dentro del tiempo establecido.

“El pasaje de ida cuesta treinta y cinco pesos, y el de regreso es otro pasaje. Lo único es que usted puede tomar un modelo de transporte en la Charles, por ejemplo, y hacer un transbordo en Mamá Tingó, luego en la estación Juan Pablo Duarte del metro y continuar en un autobús hacia Los Alcarrizos. Los transbordos se realizan en un periodo de 30 a 45 minutos; vencido ese tiempo hay que pagar otro pasaje”, explicó González.

El esquema formará parte del Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, anunciado por el Gabinete de Transporte, que permitirá a los usuarios movilizarse entre diferentes medios con una sola validación de pago electrónico.

En su primera etapa, el sistema abarcará las líneas 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida, y los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres. Posteriormente se extenderá al resto del Gran Santo Domingo y Santiago.

Reducir costos en pasajes

El Gabinete, encabezado por Deligne Ascención y el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, destacó que el objetivo es reducir los costos diarios de transporte para los ciudadanos y ofrecer una movilidad urbana continua y ordenada.

Durante el encuentro este lunes, también se revisaron los avances del programa de transporte escolar, que se implementará en coordinación con la Asociación de Colegios Privados y el Ministerio de Educación, en una primera fase en el Distrito Nacional.

El nuevo sistema operará bajo un modelo digital de pago —compatible con el esquema actual del metro y el teleférico— y se espera que esté disponible antes de finalizar el año, según adelantaron las autoridades.