Buscan elevar a paraje Benerito a sección del municipio San Rafael del Yuma

La Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

La Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados realizó una visita a la comunidad de Benerito con el propósito de socializar el proyecto de ley que busca elevar a Benerito de paraje a sección del municipio San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia.

La iniciativa, sometida por la diputada Carmen de la Rosa, representante de dicho municipio, cuenta con el respaldo de la comisión legislativa y busca reconocer el desarrollo poblacional, social y económico que ha experimentado esta comunidad.

El encuentro reunió a legisladores, autoridades municipales, líderes comunitarios, religiosos y representantes de diversas instituciones locales, quienes destacaron la importancia de otorgar a Benerito una categoría administrativa que refleje su crecimiento y relevancia dentro de la provincia La Altagracia.

De la Rosa explicó que la propuesta permitirá dotar a la comunidad de un marco institucional más acorde con sus necesidades y facilitará la llegada de mayores inversiones públicas y privadas.

"Benerito ha crecido en población, en economía y en espíritu comunitario; ya es tiempo de que su categoría refleje su verdadero peso dentro del municipio San Rafael del Yuma", expresó la legisladora.

Comunitarios exponen necesidades urgentes durante la vista pública

Durante la actividad, los residentes de Benerito aprovecharon para exponer las principales necesidades que afectan a la comunidad, entre ellas la falta de un cementerio digno, el mal estado de las vías de acceso, las deficiencias en los servicios de salud, y la carencia de infraestructuras deportivas y educativas.

El padre Antonio, quien intervino en nombre de la parroquia local, destacó la urgencia de contar con un terreno para un nuevo cementerio, ante el limitado espacio del actual.

Asimismo, representantes comunitarios señalaron que el centro de atención primaria carece de equipos y personal suficiente, y que los caminos vecinales se deterioran constantemente, dificultando la movilidad hacia las zonas turísticas de Bayahíbe y Dominicus.

El alcalde Francisco Rodríguez reconoció que, aunque se han realizado esfuerzos para gestionar soluciones, aún persisten limitaciones presupuestarias.

Leer más Protesta en Benerito por falta de energía eléctrica: moradores exigen solución inmediata