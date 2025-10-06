Un solo pasaje servirá para usar Metro, OMSA y Teleférico a partir de diciembre

El nuevo Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, que unificará en un solo pasaje la forma de pago en los distintos medios. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Gabinete de Transporte anunció que a partir de diciembre los usuarios del transporte público podrán con un solo pasaje, utilizar, durante el mismo día, el Metro de Santo Domingo, la OMSA, el Teleférico y los corredores de autobuses.

La medida forma parte del nuevo Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, que unificará el costo y la forma de pago en los distintos medios de transporte masivo del Estado

El anuncio fue hecho durante una reunión encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, quienes informaron que el sistema se aplicará primero en el Gran Santo Domingo y Santiago, zonas que serán divididas por sectores para su funcionamiento.

Un sistema unificado de cobro

El nuevo esquema permitirá que, con una sola validación o pago electrónico, el pasajero pueda abordar varios medios de transporte.

El costo será de 35 pesos en un tiempo de 45 minutos.

De esta forma, un usuario que tome la OMSA podrá continuar su recorrido en el Metro o el Teleférico usando el mismo pasaje, en el periodo establecido, lo que reducirá el gasto diario en transporte y simplificará los traslados urbanos.

Si pasan los 45 minutos y el usuario debe utilizar uno de esos sistemas de transporte, tiene que volver a recargar.

El ministro Ascención explicó que esta "economía de escala" es una de las principales metas del proyecto:

"Buscamos movilizar una mayor cantidad de pasajeros y que los usuarios puedan tener ahorro al utilizar distintos modos de transporte con un solo pasaje. Para diciembre ya estaremos en implementación en varias zonas", indicó .

Aunque el comunicado no detalla aún si el sistema usará una tarjeta o aplicación electrónica, fuentes del Gabinete de Transporte adelantaron que la tarifa unificada será digital, compatible con el esquema actual de pago electrónico del Metro y el Teleférico, y que se trabaja en la integración con los corredores y autobuses de la OMSA.

Primera etapa: metro, teleférico y corredores

En su fase inicial, el sistema abarcará las líneas 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida y los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres, como plan piloto para extender el modelo posteriormente a otras rutas del país .

Durante la reunión del Gabinete también se evaluaron los avances en materia de movilidad y se anunció la incorporación de nuevos autobuses con aire acondicionado para mejorar la comodidad y cobertura de las rutas del Gran Santo Domingo.

Hacia una red integrada de transporte

El Sistema de Integración de Tarifas busca consolidar un modelo de movilidad urbana interconectada, donde los distintos modos de transporte compartan información de usuarios, rutas y horarios a través de una plataforma común.

El objetivo, según el Gabinete, es reducir los costos de transporte, disminuir la congestión vehicular y agilizar los tiempos de viaje.

En el encuentro participaron, además de Paliza y Ascención, el ingeniero Onésimo González (OMSA y TRAE), el general Pascual Cruz Méndez (Digesett), la ingeniera Alexandra Cedeño (Intrant), Jael Isa (Fitram) y Ramón López (Fimovil), entre otros funcionarios del sector .