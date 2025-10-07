Conductores exigen repavimentación urgente en calles Doctor Defilló y Quinto Centenario

Conductores de la calle Doctor Defilló y Expreso Quinto Centenario demandaron de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Ministerio de Obras Públicas la repavimentación de algunos tramos de esas vías, que afirman están en condiciones deplorables.

Denunciaron que sus vehículos impactan en hoyos causados por la pérdida del asfalto, lo que ocasiona problemas en el tren delantero y amortiguadores.

En la calle Doctor Defilló esquina John F. Kennedy el asfalto se separó y se formó un hoyo de unos dos metros de ancho y cinco pulgadas de profundidad.

Angélica Manzueta dijo que ha tenido que cambiar de ruta para ir a Los Prados porque en el carril de ida desde la Kennedy está el hoyo por el que hay que reducir la velocidad al mínimo y eso causa que se forme un tapón.

"¡Ese hoyo tiene a uno en zozobra! cada vez que la goma cae ahí yo creo que se va a explotar y algunos vehículos bajitos han dejado pedazos por el hoyazo ese", sostuvo.

Por su lado, Efraín Almonte, también usuario de la vía, dijo que ese es un problema que genera un caos en esa intersección porque es una calle de mucho tránsito.

"Los Digesett no encuentra qué hacer, porque muchos choferes por desechar el hoyo impiden el tránsito de sur a norte y se crea un gran caos", indicó.

Otro problema

Un problema similar ocurre en la avenida Expreso Quinto Centenario con calle Francisco Núñez Fabián en Villa Consuelo. Es que las aguas sanitarias que corre por los contenes se acumula en esa intersección y con el tiempo los vehículos deterioran el pavimento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/06102025-hoyo-en-avenida-defillo-2-aa158106.jpg Conductores demandan la repavimentación de este tramo de la calle Doctor Defilló. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/06102025-hoyo-en-avenida-defillo-1-a34c9baf.jpg El hoyo es causa de tapones. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/06102025-hoyo-en-avenida-quinto-centenario-3-2fa61021.jpg Avenida Expreso Quinto Centenario esquina Francisco Núñez Fabián, Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

José Fermín, residente en la zona, explicó a Diario Libre que ese problema lo han arreglado varias veces y vuelve. Dijo que hasta que no eliminen el agua que se acumula en el lugar seguirá ocurriendo.

"Eso no solo causa tapones, es que el mal olor no dejar vivir a uno, imagínate, eso es agua de sanitario de allá arriba. Además de la basura que riegan "los piperos" (consumidores de droga) en ese depósito".

En varias ocasiones vehículos que transitan por el Quinto Centenario, que casi siempre es a alta velocidad, tienen que frenar de repente cuando algunos giran por la calle Núñez Fabián por el problema del deterioro del pavimento.