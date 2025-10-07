La Opret responde al aumento del costo de Línea 2C del Metro: es 20 % sobre la estimación original

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) detalló este lunes las razones detrás del incremento en el costo total del proyecto de extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, tras la publicación ayer de un reportaje de Diario Libre sobre el tema.

En una carta dirigida al presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, el director ejecutivo de la Opret, Rafael Santos Pérez, aseguró que el aumento en los montos de inversión "no obedece a decisiones arbitrarias ni a modificaciones fuera de la ley", sino al alza global de precios de materiales de construcción entre 2020 y 2021, periodo marcado por la pandemia, los conflictos bélicos y el incremento de los fletes marítimos.

Según la comunicación, la inversión inicial, calculada en 2021, ascendía a 506 millones de dólares e incluía una estimación de expropiaciones de 3,000 millones de pesos, cifra que finalmente se elevó a 7,100 millones de pesos por el encarecimiento de las propiedades y materiales.

En el reportaje de Diario Libre se documenta cómo la ampliación de la Línea 2 del Metro hacia Los Alcarrizos se ha convertido en uno de los proyectos más accidentados de la obra pública reciente.

Los diseñadores de la expansión calcularon plazos de entre seis y 12 meses para cada contrato. Sin embargo, los tiempos se multiplicaron y los costos se dispararon. En algunos casos, el aumento ha sido de hasta un 73.59 % sobre el monto original.

Argumentos para el aumento

Santos Pérez explicó que durante la ejecución de la obra se introdujeron mejoras significativas en fachadas, áreas exteriores y pisos de granito natural, lo que obligó a realizar ajustes económicos y adendas en cumplimiento de las disposiciones legales.

El proyecto, iniciado en febrero de 2022, está programado para concluir en febrero de 2026. El funcionario destacó que un periodo de cuatro años para una obra de esta magnitud constituye "un récord", considerando además la realización de unas 2,000 expropiaciones necesarias para su desarrollo.

Detalla que, excluyendo las expropiaciones, la obra está prevista a concluirse con un costo de alrededor de un 20 % sobre la estimación original, lo que la Opret considera "un logro dadas las circunstancias del mercado".

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y agradeció el interés de la prensa "por el uso adecuado de los recursos del Estado", asegurando que seguirá abierta a ofrecer información sobre los avances del proyecto.