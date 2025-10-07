Pasajeros que solo usen el Metro seguirán pagando RD$20, sin acogerse a la tarifa única de RD$35

Imagen de archivo del Metro de Santo Domingo. Si el usuario no la adquiere, pagará cada viaje por separado y no pagará tarifa única, como ocurre actualmente. ( DIARIO LIBRE. )

Los usuarios que solo utilicen el Metro de Santo Domingo no estarán obligados a pagar la nueva tarifa única de RD$35 que aplicará el sistema de transporte integrado, declararon este martes a Diario Libre.

Así las cosas, el costo de RD$20 por viaje sencillo se mantendrá igual para quienes no realicen transbordos hacia los servicios de autobuses. Se recuerda que la medida ha sido anunciada para iniciar en diciembre de 2025.

La nueva tarifa unificada, que será opcional, permitirá a los pasajeros moverse dentro del sistema integrado —que incluye Metro, Teleférico y corredores de autobuses— pagando un solo boleto de RD$35.

Este pago cubrirá los desplazamientos entre distintos modos de transporte durante un período de 30 minutos.

RELACIONADAS

20 pesos habituales

"Si una persona hace un solo viaje en Metro, pagará los 20 pesos habituales. Pero si planea cambiar de medio de transporte, puede comprar la tarifa única por 35 pesos y usarla en cualquiera de los sistemas conectados durante media hora", explicó Onésimo González, vicepresidente ejecutivo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onésimo González.

La medida busca reducir el gasto de los usuarios que hoy deben pagar varios pasajes al combinar motoconcho, carro público y Metro para llegar a su destino.

"Con el sistema integrado, una persona puede desplazarse desde Los Alcarrizos hasta San Isidro pagando una sola tarifa", indicó la fuente.

Si el usuario no la adquiere, deberá pagar cada viaje por separado, como ocurre actualmente. Asimismo, el conductor podrá hacer el pago con la tarjeta de crédito de su preferencia.

La medida busca simplificar el acceso a los distintos modos de transporte urbano y reducir la carga económica de quienes realizan entre dos y tres transbordos diarios. Modelos similares ya se aplican en Madrid, París y São Paulo, donde el pago unificado forma parte de la política de integración del transporte público.

El esquema detallado de operación y los mecanismos de control del tiempo de conexión serán anunciados oficialmente cuando la tarifa entre en vigencia.