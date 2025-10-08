La CNTT alerta sobre aumento de asaltos en rutas del concho en Santiago por conductores piratas

Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT). ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) alertó este miércoles sobre lo que calificó como "un preocupante" aumento de asaltos en las rutas del concho de Santiago, cometidos por choferes piratas que se hacen pasar por miembros de las rutas establecidas.

La advertencia fue hecha por Juan Marte, presidente de la CNTT, tras una visita a la sede de la Policía Nacional en esta ciudad, donde sostuvo un encuentro con el general Juan Bautista Jiménez Reynoso y con los secretarios generales de las diferentes rutas urbanas.

Marte explicó que la reunión tuvo como objetivo informar a las autoridades sobre la ola de robos y atracos que afecta a choferes y pasajeros en diversas rutas del concho en esta demarcación.

Según dijo, esos actos delictivos tienden a repetirse cada año con la llegada del período navideño.

"No es un fenómeno nuevo, es algo cíclico que hemos visto repetirse durante los últimos 20 años, especialmente en los meses previos a la Navidad", señaló.

El dirigente del sector transporte sostuvo que los robos se producen a cualquier hora del día.

Dijo que de 32 rutas que operan en Santiago, en, al menos, 22 se han registrado casos de asaltos.

Rutas más afectadas

Entre las rutas más afectadas mencionó la N, L, RPA, Tamboril, U, entre otras, donde explicó que los delincuentes utilizan vehículos particulares identificados con franjas o distintivos falsos para simular ser conductores regulares.

Marte dijo que la CNTT acompañó a los secretarios generales de las rutas para dar la voz de alerta y entregar informaciones precisas a la Policía, con el fin de que se refuercen los dispositivos de seguridad tanto para los trabajadores del transporte como para los usuarios.

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte llamó a los pasajeros a verificar que los vehículos de concho tengan identificación oficial antes de abordarlos.

