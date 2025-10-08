El tráfico fluye de manera ágil tras apertura del paso de Pintura; piden un peatonal

El paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero (Pintura) con Isabel Aguiar, Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS. )

El paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero (Pintura) con Isabel Aguiar fue puesto en funcionamiento este miércoles, luego de la inauguración formal encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, más temprano.

La obra, que forma parte del Plan de Movilidad Urbana que ejecuta el Gobierno en el Gran Santo Domingo, busca descongestionar una de las intersecciones con mayor flujo vehicular del municipio Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-08-at-190530-09b0f684.jpeg Personas transitan tras la apertura del paso en la avenida Prolongación 27 de Febrero (Pintura) con Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-08-at-190619-ed441491.jpeg Vehículos circulan la tarde del miércoles por la intersección de las avenidas 27 de Febrero e Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-08-at-190528-9c231d79.jpeg

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se constató que el tránsito fluía de manera ágil y continua en la zona, por donde circulan más de 700 mil vehículos, según datos del Ministerio de Obras Públicas.

Piden puente peatonal

Aunque la infraestructura ha sido valorada positivamente por los conductores, ciudadanos y residentes del área expresaron preocupación por la falta de un puente peatonal que facilite el cruce seguro de quienes se desplazan a pie.

Durante la observación en el lugar, se pudo ver a varias personas intentando cruzar la vía entre los vehículos en movimiento, exponiéndose al peligro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-08-at-190804-54c88375.jpeg Dos ciudadanas intentando cruzar por la vía. (KEVIN RIVAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-08-at-190804-1-56b2fada.jpeg Peatones intentan cruzar. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"Lo que hace falta es un puente peatonal. Hay mucha gente que necesita cruzar desde la otra acera y ahora es más difícil", comentó un ciudadano que prefirió no identificarse.

Nelson, otro residente, dijo que pensó que durante la construcción de la obra también se incluiría una pasarela peatonal.

"Se me hizo muy difícil cruzar. Están esperando que ocurra una desgracia para actuar", expresó.

Otro ciudadano, Anyelo, calificó la obra como "muy bonita", pero insistió en que debe completarse con un paso peatonal para evitar accidentes.

Obra esperada

El paso a desnivel agiliza la conexión entre el sur y el norte del municipio y se integra a otras obras viales que el Gobierno ha ejecutado en el Gran Santo Domingo para mejorar la circulación y reducir los tiempos de desplazamiento.

Cómo se circulará a partir de ahora

La nueva infraestructura —un paso a desnivel tipo trinchera de 480 metros de longitud— reorganiza completamente la movilidad de este corredor.

En dirección oeste-este, tres carriles permitirán el acceso directo a la ciudad desde la autopista 6 de Noviembre y la Prolongación 27 de Febrero.

Uno de los carriles llega sobre un puente metálico elevado desde la autopista, mientras que los otros dos provienen de la prolongación.

En sentido este-oeste, dos carriles expresos conectan con la autopista 6 de Noviembre; al salir de la trinchera se expanden a cinco: dos hacia la 27 de Febrero y tres hacia la autopista.

El diseño mantiene además seis carriles de tráfico local, tres por sentido, para los conductores que se desplacen entre los barrios circundantes.

Sin embargo, una duda persiste: los semáforos de la rotonda de la Plaza de la Bandera aún permanecen activos en ambos sentidos, lo que podría ralentizar la circulación.

Fuentes del Ministerio de Obras Públicas indicaron que estos se eliminarán cuando concluya el túnel norte-sur de la avenida Luperón, previsto para 2026, con el objetivo de crear un flujo continuo desde Pintura hasta Punta Cana o el sur del país sin interrupciones semafóricas.