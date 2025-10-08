Digesett y autoridades coordinan acciones para mejorar el tránsito en Verón–Punta Cana

El director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, orienta a motociclistas durante un recorrido de supervisión en Verón–Punta Cana, como parte de los esfuerzos para enfrentar el congestionamiento vial en la zona. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de identificar soluciones a la problemática del tránsito, el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez, realizó un amplio recorrido de supervisión y diagnóstico en el distrito municipal Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia.

Durante la jornada, el general Cruz Méndez estuvo acompañado por el alcalde Ramón Antonio Ramírez (Manolito); el director regional del Intrant, Félix de la Rosa; Igor Souza, del Intrant; Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este; el coronel Marte, director regional de la Digesett en Punta Cana; y el ingeniero Alejandro Piñeyro, subdirector de Planificación de la institución.

A través del uso de la tecnología con drones se pudo observar y evaluar puntos críticos de congestionamiento y definir acciones conjuntas entre las autoridades municipales, el sector privado y las entidades nacionales responsables de la movilidad, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y garantizar mayor seguridad vial en la zona.

La visita del director de la Digesett a Punta Cana se realizó a raíz de un reportaje difundido por el medio de comunicación Ola News, que mostraba el congestionamiento vehicular en la zona, evidenciando la importancia de atender de manera directa los puntos críticos de tránsito y promover soluciones inmediatas y sostenibles.

Orientación a motociclistas

Como parte de la jornada, el encargado de Regulación de Motocicletas de la Digesett, capitán Estarlyn Payero, orientó a motociclistas que transitaban por la zona sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar correctamente el casco protector.

Durante la actividad, el general Cruz Méndez distinguió a una dama con un pin institucional por ser ejemplo de buena conducta vial, al desplazarse cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas.

Encuentro con el Grupo Punta Cana

Posteriormente, el director de la Digesett sostuvo un encuentro con los empresarios Frank Rainieri y Frank Elías Rainieri, chairman of the board y CEO del Grupo Puntacana, respectivamente, para socializar estrategias de movilidad y seguridad vial en esa zona turística.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/whatsapp-image-2025-10-08-at-93445-am-7c12f34e.jpeg Frank Rainieri (derecha), junto al director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, y Frank Elías Rainieri (izquierda), presidente y CEO del Grupo Punta Cana, durante un encuentro sobre movilidad y seguridad vial en la zona turística. (FUENTE EXTERNA)

Durante la reunión, los empresarios valoraron el acercamiento del general y enfatizaron la necesidad de fortalecer la seguridad y la educación vial en la zona y ofrecieron su total apoyo de la institución a las próximas acciones que la Digesett implemente en este importante polo turístico.

Al finalizar el encuentro, el general Cruz Méndez colocó el pin institucional de la Digesett a los señores Rainieri, como muestra de reconocimiento por su compromiso con la seguridad y la movilidad vial en la región.