Presidente Abinader entrega paso a desnivel de Pintura que beneficiará a más de 300 mil personas

El presidente Luis Abinader corta la cita que deja inuagurado el paso a desnivel de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar. ( DIARIO LIBRE/MATIA BONCOSKY )

SANTO DOMINGO OESTE. El presidente Luis Abinader inauguró hoy el paso a desnivel de la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, una esperada obra vial que beneficiará a más de 300,000 personas.

Durante un acto al que asistieron el ex presidente Hipólito Mejía;l Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier; el alcalde de Santo Domingo Este, Francisco Peña.

También José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia , así como la gobernadora de la provincia santo Domingo, Lucrecia Santana y el senador, Antonio Taveras, el mandatario dijo que esa obra es parte de un conjunto de soluciones viales del Gran Santo Domingo.

Destacó la complejidad que de los trabajos que se realizan en la zona que incluye una estación del teleférico de Santo Domingo Oeste que, según informó, estará listo en una primera fase a mediado del próximo año.

"Es toda una combinación de estas obras que junto con el metro va a mejorar significativamente el transporte masivo y el transporte en general de Santo Domingo Oeste, pero también, como dijo Eduardo, esto de todo el sur e incluso de las personas que vienen del Cibao hacia el sur de Santo Domingo", dijo el mandatario.

Sostuvo conjuntamente con los trabajos del kilómetro 9, la ampliación de la República de Colombia y la terminación de la Ecológica para conectar con el puerto Caucedo, que será inaugurado el 15 de noviembre, se logrará descongestionar el Gran Santo Domingo.

"Los aspectos sociales y las obras sociales y el impacto social que estamos haciendo, así es que va mejorando la calidad de vida y vamos a seguir trabajando guiándonos con todo nuestro plan, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y también todo lo que falta por hacer", concluyó el jefe del Estado.

Ministro de Obras Pública

Por su lado, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, dijo que 18 meses después de iniciados los trabajos en Pintura la solución vial es una realidad y anunció que la tarde de este miércoles quedará abierto al público el paso a desnivel para que la gente lo comience a disfrutar.

Destacó la buena supervisión de la obra y del comité de veeduría que ha hecho un gran trabajo para que cada peso invertido de los fondos del contrato del Estado con la empresa Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom) se haga de forma transparente.

"Yo quiero decir, presidente, que, con sus instrucciones, aquí todos los pagos de las ubicaciones con los fondos de Aerodom están al día y no hay un día de atraso. Se está usando religiosamente", precisó.

Te puede interesar El presidente Abinader inaugura hoy obras de solución al caos del tránsito en Pintura

Este proyecto en particular se hizo con unos 51 millones de dólares los recursos aportados por Aerodom, pero la obra en conjunto, que incluye el túnel de la avenida Gregorio Luperón, supera los 80 millones de dólares.

Los trabajos permitirán una mayor fluidez en el tránsito tanto por la avenida Isabel Aguiar como por la prolongación avenida 27 de febrero. El paso a desnivel consta de cinco carriles expresos: tres de oeste a este y dos de este-a oeste, aparte de tres carriles expreso a ambos lados del viaducto.