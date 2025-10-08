Presidente Abinader entrega paso a desnivel de Pintura que beneficiará a más de 300 mil personas

El presidente Luis Abinader corta la cita que deja inuagurado el paso a desnivel de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar. ( DIARIO LIBRE/MATIA BONCOSKY )

El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el paso a desnivel de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, una obra vial que beneficiará a más de 300,000 personas.

Abinader destacó la complejidad de los trabajos en la zona, que incluyen una estación del Teleférico de Santo Domingo Oeste, cuya primera fase estará lista a mediados del próximo año.

"Es toda una combinación de estas obras que, junto con el Metro, va a mejorar significativamente el transporte masivo y el transporte en general de Santo Domingo Oeste, pero también, como dijo Eduardo, el del sur e incluso el de las personas que vienen del Cibao hacia el sur de Santo Domingo", expresó el mandatario.

Abinader indicó que, junto con los trabajos en el kilómetro 9, la ampliación de la República de Colombia y la terminación de la avenida Ecológica, que conectará con el puerto de Caucedo y será inaugurada el 15 de noviembre, se busca descongestionar el Gran Santo Domingo.

"Los aspectos sociales y las obras sociales y el impacto social que estamos haciendo, así es que va mejorando la calidad de vida y vamos a seguir trabajando guiándonos con todo nuestro plan, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y también todo lo que falta por hacer", concluyó el jefe del Estado.

Ministro de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que 18 meses después de iniciarse los trabajos en la intersección conocida como Pintura, la solución vial es una realidad. Anunció que la tarde de este miércoles quedará abierto al público el paso a desnivel.

Destacó la supervisión del proyecto y la labor del comité de veeduría, que ha garantizado la transparencia en el uso de los fondos del contrato del Estado con la empresa Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom).

"Presidente, con sus instrucciones, todos los pagos de las ubicaciones con los fondos de Aerodom están al día y no hay un día de atraso. Se está usando religiosamente", afirmó Estrella.

El proyecto se realizó con una inversión de 51 millones de dólares aportados por Aerodom, pero el conjunto de obras, que incluye el túnel de la avenida Gregorio Luperón, supera los 80 millones de dólares .

Los trabajos permitirán una mayor fluidez en el tránsito tanto por la avenida Isabel Aguiar como por la Prolongación 27 de Febrero. El paso a desnivel tiene cinco carriles expresos: tres en dirección oeste-este y dos en sentido este-oeste, además de tres carriles a ambos lados del viaducto.

Participantes

En el acto estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el senador Antonio Taveras.