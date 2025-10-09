El inaugurado paso a desnivel de Pintura beneficiará a más de 300 mil personas

Vehículos transitan la tarde del miércoles por el paso a desnivel de Pintura. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader inauguró ayer el paso a desnivel de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, una obra que se espera beneficie a más de 300,000 personas en uno de los principales puntos de conflicto vial del Gran Santo Domingo. La inversión fue de 51 millones de dólares.

El mandatario destacó la complejidad de los trabajos en la zona, que incluyen una estación del Teleférico de Santo Domingo Oeste, cuya primera fase, según informó, estará lista a mediados del próximo año.

Dijo que esas obras mejorarán el servicio para los pasajeros tanto en término de vehículos individuales como también de transporte masivo.

Se trata de un proyecto concebido en el 2016 por el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que, inicialmente, contemplaba dos túneles de este a oeste y de oeste a este por ambos lados de la Plaza de la Bandera y un paso a desnivel en la Isabel Aguiar, pero fue modificado, en este Gobierno, por la pasada administración de Deligne Ascención. Ahora solo se construirá un túnel.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/inauguracion-de-paso-a-desnivel-de-pintura---matias-boncosky15-b4e230fb-8160059a.jpg La gobernadora Lucrecia Santana, Hipólito Mejía, el presidente Luis Abinader, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/f5cce884-889b-4a21-bc60-a88749361381-4eb6e404.jpg Vehículos transitan por el nuevo paso a desnivel en Pintura. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/eb38d626-b29b-400b-a5d6-584225bda4e9-b26399a2.jpg Intersección de la 27 de Febrero con Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/08102025---inauguracion-de-paso-a-desnivel-de-pintura---matias-boncosky17-7e310546.jpg El paso a desnivel de Isabel Aguiar aliviará el tránsito en una de las zonas más congestionadas del país. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/08102025---inauguracion-de-paso-a-desnivel-de-pintura---matias-boncosky01-0d53ced0.jpg Más de 80 millones de dólares invertidos en proyectos que mejorarán la movilidad y calidad de vida. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Una combinación

"Es toda una combinación de estas obras que, junto con el metro, va a mejorar significativamente el transporte masivo y el transporte en general de Santo Domingo Oeste, pero también, como dijo Eduardo, el del sur e incluso el de las personas que vienen del Cibao hacia el sur de Santo Domingo", expresó el mandatario.

Más obras

Abinader indicó que, junto con los trabajos en el kilómetro 9, la ampliación de la República de Colombia y la terminación de la avenida Ecológica, que conectará con el puerto de Caucedo y será inaugurada el 15 de noviembre, se busca descongestionar el Gran Santo Domingo.

"Los aspectos sociales y las obras sociales y el impacto social que estamos haciendo, así es que va mejorando la calidad de vida y vamos a seguir trabajando guiándonos con todo nuestro plan, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y también todo lo que falta por hacer", concluyó el jefe del Estado.

El mandatario también informó que dentro de las grandes obras que ejecuta el Gobierno está el acueducto de la presa de Hatillo que resolverá el problema de las limitaciones en el abastecimiento de agua a Santo Domingo Oeste.

"Va a ser la solución por la próxima década, que lo vamos a empezar el próximo año, no sé si lo terminemos, si lo vamos a terminar quizás a finales del 28, pero que va a dar 10 metros cúbicos especialmente para la zona oeste y con eso va a solucionar por alrededor de una década el tema del agua potable.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/08102025---inauguracion-de-paso-a-desnivel-de-pintura---matias-boncosky08-e7747264.jpg El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Eduardo Estrella explica el uso de recursos El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que 18 meses después de iniciarse los trabajos en la intersección conocida como Pintura, la solución vial es una realidad. Destacó la supervisión del proyecto y la labor del comité de veeduría, que ha garantizado la transparencia en el uso de los fondos del contrato del Estado con la empresa Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom). "Presidente, con sus instrucciones, todos los pagos de las ubicaciones con los fondos de Aerodom están al día y no hay un día de atraso. Se está usando religiosamente", afirmó Estrella. El proyecto se realizó con una inversión de 51 millones de dólares de los fondos de Aerodom, pero el conjunto de obras, que incluye el túnel de la avenida Gregorio Luperón, supera los 80 millones de dólares. Los trabajos permitirán una mayor fluidez en el tránsito tanto por la avenida Isabel Aguiar como por la Prolongación 27 de Febrero. El paso a desnivel tiene cinco carriles expresos: tres en dirección oeste-este y dos en sentido este-oeste, además de tres carriles a ambos lados del viaducto. Otra obra complementaria es el túnel de 1.2 metros que se construye de norte a sur por la avenida Gregorio Luperón, que, de acuerdo con Eduardo Estrella, estará operando en el segundo trimestre del próximo año. También informó que se está en proceso para construir un sistema que permita canalizar las aguas de la avenida Luperón que se anega cada vez que llueve.

Participantes

En el acto estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el senador Antonio Taveras.