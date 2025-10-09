Opiniones divididas tras inauguración del paso a desnivel en Pintura

Conductores transitan por el nuevo paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero (Pintura) con Isabel Aguiar. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Tras 24 horas de inaugurado el paso a desnivel en la intersección de las avenidas Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, en el municipio Santo Domingo Oeste, algunos usuarios reportan mayor fluidez en el tránsito, mientras que otros aún se quejan por el taponamiento de más de 10 minutos en dirección oeste- este.

Yeinel, conductor de un camión, aseguró que en menos de cinco minutos cruzó desde la autopista 6 de Noviembre hasta el semáforo de la intersección con la avenida Isabel Aguiar. "Está fluyendo", expresó.

Otros conductores que transitaban por el paso a desnivel, desde la autopista 6 de Noviembre y la Prolongación 27 de Febrero hacia el Distrito Nacional, coincidieron en que "no está tan fuerte" y que tardaban entre 10 y 15 minutos en llegar hasta el semáforo ubicado frente a la Junta Central Electoral.

Esteban Paredes, vendedor ambulante, indicó que el flujo vehicular en las mañanas es masivo. "El tapón no se quita todavía. La obra está buena y es importante, pero los tapones siguen. Quizás con el tiempo, cuando la gente se acostumbre, se quiten un poco", comentó.

Juan José, quien se trasladaba desde Quita Sueño de Haina, opinó lo contrario: "Aquí hay un tapón grandísimo, esto es lo mismo. Está peor ahora, avanzando menos".

Luis Castillo, chófer de carro público consideró que la situación se ha complicado.

"Lo único que podemos decir ahora es que está más complicado. Es todo lo contrario porque hay más taponamiento, es lo que se esperaba. Porque al abrir el desnivel por arriba y por abajo se iban a acumular todos en el semáforo, eso era lo que estábamos esperando", explicó. No obstante, confió en que cuando concluyan los trabajos en la Plaza de la Bandera el tránsito podría mejorar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-100230-am-3b3044bc.jpeg Vista del tránsito en la Prolongación 27 de Febrero. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-100228-am-378743f0.jpeg Flujo vehicularsobre el paso a desnivel. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En cambio, Adán Carrasco, secretario de organización de la ruta de carros de la 27 de febrero, cuestionó el diseño de la obra: "¿Por qué cambiaron el diseño que anteriormente estaba, que pasaran los vehículos por debajo de la rotonda de la 27 de febrero con Luperón? No ahora que volvieron e hicieron un diseño que quiera Dios que dé resultado", enfatizó.

Asimismo, criticó la inauguración del paso a desnivel sin que estuviera completamente terminado.

"¿Cuál era la necesidad de inaugurar esa obra sin todavía estar terminada en su etapa final? Lo que ha hecho un congestionamiento tremendo del tránsito. Ellos le cargaron más tránsito a esa vía. Sin embargo, en La Luperón con 27 hay un semáforo que estanca todo ese proceso", sostuvo.

La obra

La obra se trata de un proyecto concebido en el 2016 por el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que inicialmente, contemplaba dos túneles de este a oeste y de oeste a este por ambos lados de la Plaza de la Bandera y un paso a desnivel en la Isabel Aguiar, pero fue modificado, en este Gobierno, por la pasada administración de Deligne Ascención. Ahora solo se construirá un túnel.

Ayer, durante la inauguración de la infraestructura, las autoridades resaltaron que se espera que está obra beneficie a más de 300,000 personas en uno de los principales puntos de conflicto vial del Gran Santo Domingo.

La inversión de la infraestructura fue de 51 millones de dólares de los fondos de Aerodom.