Decenas de personas se ven obligadas a cruzar corriendo entre los vehículos que transitan por el recién inaugurado paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero (Pintura) con Isabel Aguiar, en el municipio de Santo Domingo Oeste.

La escena fue observada en horas de la tarde de este viernes, en momentos en que el tráfico vehicular fluía de manera ágil en ambos sentidos.

La falta de un paso peatonal representa un peligro constante para los transeúntes, quienes deben cruzar varios carriles, exponiéndose al riesgo de ser atropellados.

Piden con urgencia el puente peatonal

Mayra Terrero, residente en San Cristóbal pero usuaria diaria de esta vía, reconoció el peligro que representa la ausencia de esta infraestructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/10102025-transito-en-desnivel-de-pintura---samil-mateo-dominici15-a9af4bbd.jpg Ciudadanos intentando cruzar entre los vehículos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/10102025-transito-en-desnivel-de-pintura---samil-mateo-dominici18-87c4bb83.jpg Ciudadanos intentando cruzar entre los vehículos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Necesitamos un puente. Está muy bonito el trabajo, pero necesitamos un peatonal para poder cruzar, ya que a diario cruzamos y es un peligro para todos nosotros", expresó Terrero a Diario Libre.

Con este planteamiento coincidió otra lugareña, quien prefirió no ser identificada, y expresó su preocupación, por ser una persona de edad avanzada.

"Yo soy una persona mayor y necesito moverme de manera peatonal, porque los fines de semana traigo a mis nietos para acá", externó.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se constató la cantidad de ciudadanos que cruzan esta vía, y cómo, en muchos casos, deben esperar a que varios vehículos se detengan para poder pasar.

Sin embargo, en otras ocasiones, cuando los conductores logran bajar la velocidad, solo les gritan cosas a los peatones por utilizar la vía de manera insegura.

La obra

Se trata de un proyecto concebido en el 2016 por el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que inicialmente, contemplaba dos túneles de este a oeste y de oeste a este por ambos lados de la Plaza de la Bandera y un paso a desnivel en la Isabel Aguiar, pero fue modificado, en este Gobierno, por la pasada administración de Deligne Ascención. Ahora solo se construirá un túnel.

La inversión de la infraestructura fue de 51 millones de dólares de los fondos de Aerodom.