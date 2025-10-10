El Distrito Nacional se alza con el premio al parque más innovador de América Latina

World Urban Parks reconoció "un diseño innovador que demuestra excelencia, sostenibilidad e impacto comunitario" por la Alcaldía del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA. )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) recibió el premio al Mejor Proyecto de Nuevo Parque para América Latina en los Premios Internacionales World Urban Parks, por el Proyecto Ambiental y Parque Fernández, ubicado en la Urbanización Fernández.

De acuerdo con una nota de prensa, el galardón fue entregado en Estambul, Turquía, por el presidente de la organización, Tim Geyer, y el vicepresidente, Mark Bowater, a la delegación dominicana encabezada por Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía; Yolanda de la Rosa, directora de Innovación y Proyectos Especiales; Luis Alejandro Pérez, director de Planeamiento Urbano y diseñador del parque; y Aniana Vásquez, coordinadora de Cuido mi Ciudad.

World Urban Parks destacó que la categoría reconoce "un diseño innovador que demuestra excelencia, sostenibilidad e impacto comunitario". La organización informó que este año recibió más de 100 postulaciones de distintas regiones del mundo, evaluadas por un jurado internacional de líderes en gestión de parques urbanos.

Saneamiento de laguna

El Proyecto Ambiental Urbanización Fernández abarca alrededor de 19,000 metros cuadrados e incluyó el saneamiento de una laguna y la construcción de un parque, lo que resolvió un problema de drenaje pluvial que afectó a la comunidad durante 25 años.

La alcaldesa Carolina Mejía impulsó la iniciativa como parte de su programa de recuperación de espacios públicos, mediante el cual la ADN ha rehabilitado o entregado más de 205 parques y plazas en Santo Domingo.

"En nombre de nuestra alcaldesa Carolina Mejía, quiero expresar nuestro agradecimiento por tan significativo premio, el cual servirá de impulso para continuar cumpliendo con el compromiso de llevar bienestar a los ciudadanos", dijo Mateo al recibir el reconocimiento.

World Urban Parks afirmó que el galardón refleja la excelencia, innovación y dedicación del proyecto dominicano en materia de parques urbanos. Otras categorías premiaron a grandes parques internacionales, organizaciones líderes, jóvenes innovadores y parques vecinales.

Los premios mundiales de parques reconocen tanto a los espacios verdes como a las entidades e individuos que contribuyen al desarrollo y defensa de las áreas urbanas en todo el mundo.